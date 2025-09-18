Malgré l’élimination, les Valkyries sont fières du parcours accompli

Au début de cette saison, les attentes autour des Valkyries étaient limitées. Pour une franchise d’expansion, le principal objectif était de ne pas rester dans les profondeurs de la Ligue et de montrer que cette jeune franchise pouvait être attractive. Sous la houlette de Natalie Nakase, élue coach de l’année, les joueuses de Golden State ont dépassé toutes les attentes en allant en playoffs dès leur première saison, du jamais-vu en WNBA.

Si ce premier tour a été expéditif avec un « sweep » face aux Lynx, la meilleure équipe de la Ligue, cela n’entache en rien l’incroyable parcours accompli cette saison.

« Je veux profiter de chaque moment. On va rentrer à San Francisco et je veux fêter cette saison avec mes joueuses et leur dire que je suis fière d’elles » souligne Natalie Nakase. « Ce que nous avons fait est inédit. Jamais une équipe d’expansion n’était allée aussi loin pour sa première saison, on peut être fières de ça. »

Des fans au rendez-vous jusqu’au bout

Au-delà de l’aspect sportif, les Valkyries ont brillé grâce à leurs fans qui ont rempli le Chase Center lors des 22 rencontres à domicile de la saison, un record WNBA. Pour ce premier match de playoffs, les fans ont été tout autant nombreux, même si la rencontre avait été délocalisée au SAP Center de San Jose.

« C’était incroyable de voir qu’autant de nos fans ont fait le déplacement » raconte Janelle Salaün. « Nous avons senti leur énergie surtout au début de la rencontre. C’est pourquoi, je veux remercier tous les fans qui ont fait le déplacement jusqu’à San Jose. »

Des fans qui sont restés après la rencontre pour acclamer une dernière fois leur équipe avant de se tourner vers la prochaine saison. Une campagne 2026 que Natalie Nakase va rapidement avoir dans le viseur… en revoyant d'abord ce Game 2 perdu sur le fil face aux Lynx : « Je vais revoir le match parce que nous avons perdu et que je ne veux pas rater la moindre occasion pour m’améliorer en tant qu’entraîneuse. La victoire est toujours l’objectif final. »

Le titre sous cinq ans ?

Cette saison 2026 s’annonce toutefois pleine d’interrogations pour les Valkyries, d’abord parce que le prochain exercice pourrait être repoussé en cas de potentiel « lockout » si les négociations autour de la future convention collective n’aboutissent pas, mais aussi parce que l’effectif de Golden State va évoluer.

Les Valkyries devraient perdre quelques éléments lors de la prochaine Draft d’expansion et de la « free agency » qui va suivre, mais vont aussi avoir le renfort de Juste Jocyte, la pépite lituanienne sélectionnée lors de la Draft 2025, mais qui avait préféré attendre un an avant de rejoindre la Californie.

Quoi qu’il en soit, malgré toutes ces zones d’ombre, l’objectif de Natalie Nakase et du propriétaire Joe Lacob reste le même, à savoir remporter le titre sous cinq ans.

« Nous devons remporter le titre en cinq ans »rappelle Natalie Nakase. « J’adore ce défi, je voulais remporter le titre dès cette année, donc je suis un peu déçue de moi. J’ai hâte que la prochaine saison débute. »