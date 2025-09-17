Avec Aerial Powers, le Fever a trouvé la femme de la situation

Face à l’hécatombe de blessures qui l'a frappé, le Fever a dû trouver du renfort à de nombreuses reprises. Après la fin de saison prématurée de Sophie Cunningham, Indiana avait ainsi pu signer Aerial Powers qui avait passé deux semaines avec les Golden State Valkyries en début de saison.

Un renfort qui a pris tout son sens lors de ce Game 2 face au Dream. À l’image de la première manche entre les deux franchises, les trois premiers quart-temps ont été serrés avant de voir l’une des deux équipes s’envoler. Ainsi, pour ce deuxième duel, c’est Indiana qui a pris les devants et tout est parti d’une interception d’Aerial Powers, qui a capté un rebond offensif après un tir manqué de Kelsey Mitchell. Si le lay-up suivant n’a pas été un succès, elle a immédiatement volé le ballon des mains de Naz Hillmon avant que Stephanie White ne prenne un temps-mort. Une action célébrée par toute l’équipe d’Indiana et qui a fait exploser la Gainbridge Fieldhouse.

« Elle déborde toujours d’énergie » constate Aliyah Boston après la rencontre. « Nous, nous essayons juste d’en avoir autant et j’adore la voir motiver la foule. Tout le monde est impliqué. Je pense qu’AP [Aerial Powers] nous apporte de l’agressivité, de l’envie de se battre sur les ballons qui traînent, c’est génial. »

Un public chaud comme la braise

Après cette action d’Aerial Powers, et poussé par son public, le Fever s’est lancé dans un 7-0 pour mener de dix points. Un écart qu’Indiana n’a cessé de gonfler au fil des minutes puisque les coéquipières de Kelsey Mitchell ont compté jusqu’à 23 points d’avance dans le quatrième quart-temps.

« Le public a vraiment été bruyant, c’est l’avantage de jouer à domicile » rappelle l’entraîneur du Dream, Karl Smesko. « Mais ce sont les playoffs. Peu importe où vous allez jouer, les salles vont être pleines et il y aura du bruit. On doit jouer malgré cela et on a été une bonne équipe à l’extérieur. Aujourd’hui, c’était juste un jour sans. »

Grâce à ce succès, le Fever décroche un Game 3 décisif jeudi qui pourrait permettre à l’équipe de Stephanie White de réaliser la grosse surprise de ce premier tour en venant à bout d’une équipe d’Atlanta qui a des ambitions de titre.

« On veut gagner ce match et elles aussi donc quelqu’un devra forcément perdre » rappelle Kelsey Mitchell. « Ce soir, on a saisi une belle opportunité, maintenant elle doit nous servir de moteur pour jeudi. »