Le Dream ne laisse aucune chance au Fever

Le Dream a réussi son entrée en lice en playoffs en jouant sur ses forces : de l'agressivité en défense et de la justesse en attaque, alimentée en grande partie par Allisha Gray, Rhyne Howard et Naz Hillmon. Après avoir arraché sa place en playoffs lors de la dernière semaine de la saison régulière et privé de sa meilleure joueuse, Caitlin Clark, Indiana s'est présenté sans pression, et a d'abord réussi à tenir tête à Atlanta sur ses terres pour finir par craquer progressivement après le repos…

Le trio Smis-Mitchell-Boston a parfaitement lancé le Fever (8-17). Dans l'embarras, Atlanta a répondu dans la foulée par les 3-points de Rhyne Howard et d'Allisha Gray. Natasha Howard et Odyssey Sims ont essayé de maintenir le cap mais le Dream a réussi à reprendre et garder la tête jusqu'à la pause, emmené par la justesse et l'agressivité d'Allisha Gray (33-40).

Le Fever déjà dos au mur

Lexie Hull puis Kelsey Mitchell ont brièvement remis Indiana dans le coup au retour des vestiaires (40-40), et a tenu bon malgré le coup d'accélérateur d'Atlanta, porté par le 3-points de Rhyne Howard et le passage remarqué de Naz Hillmon, entre son 3-points en tête de raquette et ses trois lancers pour placer son équipe à + 9 (56-47).

En réponse, Kelsey Mitchell est allée chercher quatre points aux lancers-francs et a trouvé Lexie Hull près du cercle pour maintenir le suspense à l'issue du troisième quart-temps (58-53).

La tâche s'est en revanche compliquée lorsqu'Aliyah Boston a concédé deux fautes personnelles en quelques secondes. Le Fever a craqué dans la foulée, entre le 3-points de Rhyne Howard et les fautes techniques sifflées à Stephanie White et Odyssey Sims. Le nouveau 3-points de Rhyne Howard et le panier sous le cercle de Brionna Jones ont sonné la fin des espoirs d'Indiana (72-59). Naz Hillmon a porté le coup fatal avec un 2+1, un 3-points et un lay-up main gauche pour assurer la victoire au Dream.

Rendez-vous est pris à Indiana ce mardi. Ce sera au Fever de relever la tête dans un match déjà décisif !