Miles McBride impatient de découvrir une attaque des Knicks moins « statique »

Sur le papier, les Knicks ont réussi leur saison 2024/25 avec une finale de conférence et un jeu plutôt équilibré. Offensivement, l'équipe de New York a bénéficié de l'arrivée de Karl-Anthony Towns pour s'immiscer parmi le Top 10 à la moyenne de points par match, et même le Top 5 à « l'Offensive Rating », soit l'efficacité offensive.

Des chiffres flatteurs, peut-être même plus que l'impression visuelle laissée par les hommes alors coachés par Tom Thibodeau. L'arrivée de Mike Brown fait en tout cas plaisir à Miles McBride…

Le meneur/arrière a ainsi pu échanger avec son nouvel entraîneur pour prendre le pouls de ce qui sera attendu des Knicks à la reprise. Et les premiers échanges semblent beaucoup plaire à « Deuce » McBride.

« Je lui ai beaucoup parlé, et je pense que la chose la plus importante sera d'avoir beaucoup de mouvement » a-t-il évoqué au New York Post. « Il nous donne les bases, et nous allons simplement devoir travailler dessus. Donc je suis vraiment impatient de voir toute notre créativité les uns pour les autres sur laquelle nous avons travaillé ces derniers mois. J'ai vraiment hâte de voir où cela va nous emmener. »

Moins bonne équipe à la passe en playoffs

Cette inventivité est ce qui a parfois manqué aux Knicks en playoffs, trop dépendants des éclairs de Jalen Brunson. New York avait fini bon dernier des 16 qualifiés en phase finale au pourcentage de paniers inscrits suite à une passe décisive (50.4%, contre 64.6% pour les Pacers, leaders).

« La saison dernière, voire les deux dernières années, nous sommes devenus un peu statiques en attaque » a déploré Miles McBride. « J'ai le sentiment que ce que Mike Brown tente de prêcher, c'est de jouer avec du rythme, et pas seulement pour le joueur qui a le ballon. Tout le monde peut marquer et peut le faire en sortie de dribble. »

« Ce n'est pas seulement être en mesure de mettre des points mais aussi d'aider ses coéquipiers à marquer quand on est en mouvement, parce que vous pourriez être en train de créer quelque chose à l'opposé » a-t-il insisté. Cela avait très bien marché aux Kings pour Mike Brown en 2022/23, avec le meilleur « Offensive Rating » de la ligue, une troisième place surprise à l'Ouest et une récompense individuelle d'entraîneur de l'année.

Miles McBride, qui a été globalement épargné cet été malgré une tendinite persistante au genou, compte bien y contribuer en amenant de « l'impact » en sortie de banc, où il sera notamment épaulé désormais par Jordan Clarkson, voire Malcolm Brogdon, si son contrat vient à être garanti. « J'ai hâte de découvrir cette attaque, avec cette équipe » martèle-t-il. « Je pense que les dirigeants, les entraîneurs… Tout le monde adhère à cela. «

Cette nouvelle orientation stratégique sera scrutée de près alors que la conférence Est semble plus ouverte que jamais. « Nous avons vraiment faim », promet Miles McBride, la bave aux lèvres.