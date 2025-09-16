Bones Hyland de retour dans le Minnesota

À Minneapolis, il restait encore deux places à distribuer dans l'effectif et les dirigeants hésitaient entre plusieurs noms, mais c'est finalement Bones Hyland, le favori de la liste, qui a récupéré l'un des précieux sésames.

Hoopshype précise qu'il s'agit d'un contrat partiellement garanti à hauteur de 425 000 dollars, et le meneur de tout juste 25 ans revient en tout cas dans un environnement qu'il connaît bien, puisqu'il avait signé un « two-way contract » chez les Timberwolves en février dernier.

De plus, c'est une vieille connaissance de Tim Connelly, qui était dirigeant à Denver au moment de le drafter en 2021 (26e position), avant de devenir le président de Minnesota en 2022.

À l'approche du « training camp », Bones Hyland (9.5 points, 2.6 passes et 2.2 rebonds de moyenne en carrière) peut souffler et il viendra épauler Mike Conley et Rob Dillingham à la mène, sous les ordres de Chris Finch.

À noter que, même si les Wolves avaient deux places libres dans leur effectif, ils ne pouvaient signer qu'un joueur pour des raisons financières, dues à ce « second apron » si sévère avec les franchises qui dépensent trop d'argent.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 * All Teams 24 10 39.8 39.0 88.5 0.2 0.8 1.0 1.3 1.2 0.8 1.0 0.2 6.2 2024-25 * LAC 20 11 39.1 38.8 88.5 0.2 0.9 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 * MIN 4 4 66.7 50.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 0.8 0.0 0.2 0.0 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.