La coach des Valkyries en colère contre l’arbitrage

Candidate très sérieuse au trophée de « Coach Of The Year » pour le formidable parcours des Golden State Valkyries, Natalie Nakase pourrait écoper d'une amende après sa sortie contre l'arbitrage après le Game 1 de la série face aux Lynx. Plus que la lourde défaite (101-72), l'ancienne assistante des Clippers évoque un arbitrage pro-Minnesota, et elle réclame un « combat loyal et propre ».

« Quand Iliana Rupert (trois fautes) se bat pour prendre un rebond et qu’elle est sanctionnée pour faute en essayant de le prendre, cela enlève notre agressivité, et c’est là que je ne suis pas d’accord, » a-t-elle expliqué. « Je veux un combat loyal. Vraiment. Je veux un combat propre, mais j’adore voir que les deux équipes jouent avec tout leur cœur. Elles se battent. Mais je voudrais que ce soit équitable. C’est pour ça que j’ai pris une faute technique : à partir de quel moment est-ce que ça va devenir juste ? »

Déjà que le « combat » est déséquilibré face aux Lynx, numéros 1 incontestées de la saison régulière. « On joue contre la meilleure équipe de la ligue. Elles n’ont pas besoin d’aide. Cette équipe est incroyable. Elle est complète. Elle joue bien. Elle pratique un basket magnifique. Elle est bien coachée. Elle n’a pas besoin d’aide. »

Les arbitres conscients de cette disparité ?

Dans le viseur de Natalie Nakase, il y a surtout ce deuxième quart-temps, pendant lequel les Lynx vont renverser les Valkyries (26-12) avec 11 lancers-francs tentés, contre 1 seul pour leurs adversaires. Son homologue, Cheryl Reeve, rapporte que les arbitres, eux-mêmes, avaient conscience de cette disparité au point de lui confier, à la mi-temps, qu'ils allaient s'en tenir à siffler les fautes « évidentes ».

« Je dois revoir la vidéo parce qu’encore une fois, les deux équipes sont physiques, » rappelle Cheryl Reeve. « Est-ce qu’on siffle toutes les fautes ? Non. Ce n’est pas possible non plus. Donc je comprends, mais ce sont les playoffs et, évidemment, on a beaucoup fait faute à la fin. Mais je ne pense pas que cela ait été un facteur du match. »

En attendant le Game 2, Natalie Nakase ne se soucie pas d'une éventuelle amende. « Je m’en fiche, » répond-elle. « J’ai des joueuses, et je dois m’assurer qu’elles vont bien mentalement et physiquement. Je dois veiller à ce qu’elles fassent tout pour récupérer. Je dois garder leur esprit au bon endroit. Je dois m’assurer qu’on reste soudées. C’est ça, mon objectif principal. »