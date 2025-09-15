L’hommage de Franz Wagner à son frère

Championne d'Europe sans perdre le moindre match, l'Allemagne était pourtant privée de deux joueurs majeurs : Johannes Voigtmann et Moe Wagner. Ce dernier se remet tout juste d'une déchirure d'un ligament du genou, et son frère, Franz, n'a pas manqué de lui rendre hommage lors de la remise des récompenses, en portant son maillot.

« C’est pour ça que je porte ce maillot… Il a eu une blessure difficile, et il essaie de revenir le plus vite possible. Il n’a pas pu être là, mais je pense que tout le monde dans l’équipe sait qu’il fait partie du groupe. Il fait partie de ce que nous construisons » a expliqué Franz Wagner, élu dans le meilleur cinq du tournoi.

Avec 20.8 points, 5.9 rebonds et 3.4 passes de moyenne, il aurait aussi fait un beau MVP, et comme Dennis Schröder, il vante l'ambiance incroyable qui règne dans l'équipe.

« Évidemment, c’est un long été, mais c’est aussi un peu triste quand ça se termine, parce que je ne reverrai pas ces gars-là avant l’été prochain ou plus tard. On profite de ce soir », a-t-il confié, alors que la prochaine compétition est prévue pour 2027 avec la Coupe du monde au Qatar. « Faire partie de ça, c’est super cool. Ça compte énormément, non seulement pour moi mais pour tout le basketball allemand. Franchement, je me fiche complètement de ce que les gens à l’extérieur peuvent dire. Au final, ce qui rend vraiment heureux, c’est de faire partie d’une équipe comme celle-ci ! »