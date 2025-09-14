Le Mercury va devoir contrer la richesse du Liberty

Champion en titre, New York a traversé une saison régulière compliquée, entachée par de nombreuses blessures. Ainsi, les joueuses de Sandy Brondello ont dû se contenter de la cinquième place alors qu’elles ont été pendant longtemps deuxièmes derrière les Lynx. C’est donc Phoenix qui hérite de la franchise de New York pour ce premier tour des playoffs 2025. Un duel qui s’annonce compliqué pour l'équipe de l’Arizona qui va devoir lutter contre la profondeur de l’effectif de la « Big Apple » qui s’est payé le luxe d’ajouter la championne d’Europe Emma Meesseman en cours de saison et qui va pouvoir compter sur le retour de blessure de Sabrina Ionescu.

« Sabrina Ionescu est de retour, c’est une joueuse de premier plan qui nous oblige à changer un peu notre défense » constate Satou Sabally. « Toutefois, peu importe qu’elles soient grandes ou pas, nous avons l’agilité et la vitesse pour pouvoir les battre. »

Comment contenir Jonquel Jones ?

Si Satou Sabally mentionne la taille du Liberty, c’est parce que les championnes en titre sont portées par un duo dominant à l’intérieur, Jonquel Jones – Breanna Stewart. Un duo peu vu en saison régulière puisqu’elles se sont blessées coup sur coup, mais qui sera bien en tenue au moment du coup d’envoi de ces playoffs 2025.

Pour contrer la taille de Jonquel Jones (1m98), Nate Tibbetts pourrait envoyer Natasha Mack (1m90) défendre sur l’intérieure comme ce fut le cas en saison régulière. Une expérience qui s’était avérée payante lors du dernier affrontement entre les deux équipes où la joueuse du Mercury avait limité sa vis-à-vis à six points et cinq pertes de balle.

« Natasha Mack avait fait du bon travail sur Jonquel Jones la dernière fois » se souvient Nate Tibbetts. « Mais nous allons devoir la gérer collectivement. »

Toutefois, l’entraîneur de Phoenix a implicitement déclaré qu’il n’utiliserait pas Kalani Brown, la plus grande joueuse du Mercury qui mesure 2m01 : « Mon plan est de garder les mêmes joueuses qu’en fin de saison et de dispatcher les minutes en conséquence. »

Limiter la réussite à 3-points

Nate Tibbetts partirait donc sur une rotation composée de Satou Sabally, Alyssa Thomas, Kaehlah Copper, DeWanna Bonner, Natasha Mack, Kathryn Westbeld, Sami Whitcomb et enfin la Française Monique Akoa Makani.

Avec cette rotation, Phoenix cherche à limiter le rôle des intérieures de New York, mais aussi à contenir leur adresse à 3-points. Le Liberty dispose de beaucoup de joueuses capables de shooter de loin, avec en tête de file Sabrina Ionescu, mais aussi Marine Johannès capable de prendre feu sur un match.

« Elles ont beaucoup de shooteuses »reconnaît Nate Tibbetts. « Cela commence par Sabrina Ionescu, mais elles ont aussi des joueuses qui peuvent tirer en sortie de banc. Nous devons bien défendre le ballon et limiter leur réussite à 3-points. »

Rendez-vous ce dimanche à 23h pour voir qui du Liberty ou du Mercury prendra un premier avantage dans cette série.