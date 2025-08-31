À Phoenix, le Liberty de Marine Johannès s’effondre

À la lutte pour une place dans le Top 4, le Liberty et le Mercury croisaient le fer à Phoenix. Si New York, privée de Sabrina Ionescu touchée au pied, crée un premier écart de six points, les joueuses de Sandy Brondello n’arrivent plus à mettre un panier pendant trois minutes, ce qui permet au Mercury de revenir dans la partie (12-12).

Marine Johannès (4 points à 2/5 au tir) tente de maintenir le Liberty en tête, mais c’est l’autre Française de la rencontre, à savoir Monique Akoa Makani (5 points, 4 passes) qui permet à la franchise de l'Arizona de mener après dix minutes de jeu grâce à un tir derrière l’arc (17-16).

Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes s’échangent les tirs à 3-points et c’est le Liberty qui rejoint les vestiaires avec une courte avance (39-37).

Une équipe du Liberty peu inspirée

Toutefois, après la pause l’attaque de New York connaît un nouveau coup d’arrêt. Alors que les deux équipes s'échangeaient coup pour coup, le Liberty n’inscrit aucun point dans le jeu pendant les quatre dernières minutes de ce troisième acte. Une panne d’adresse dont profite le Mercury pour s’envoler au score derrière le duo Alyssa Thomas – Kahleah Copper (22 points à 7/15 au tir).

Alors que l’attaque du Liberty s’est enrayée, c’est maintenant autour de sa défense d’exploser. Sur un tir à 3-points de DeWanna Bonner, le Mercury prend 11 points d’avance (60-49), et c'est alors le plus gros écart du match. Si Emma Meesseman (17 points, 4 rebonds) et Breanna Stewart essayent de ramener le Liberty dans la partie, la défense new-yorkaise ne parvient pas à contenir les assauts incessants du Mercury.

Les championnes en titre comptent toujours dix points de retard quand Alyssa Thomas (14 points, 5 rebonds, 9 passes) prend le match à son compte avec trois passes décisives pour lancer un 7-0. Satou Sabally boucle la partie avec un tir derrière l’arc, et le Mercury s’impose 80-63 pour conserver sa quatrième place au classement devant le Liberty qui, avec cette défaite, voit l’avantage du terrain en playoffs s’éloigner un peu plus.

New York tentera de corriger ce faux pas mardi prochain avec un déplacement à Golden State tandis que le Mercury aura l'occasion d'enchaîner un cinquième succès de rang avec une réception du Fever.