Les Valkyries de Janelle Salaün n’ont aucune marge d’erreur

Pour leur première campagne de playoffs, les Valkyries défient les Lynx qui ont fini en tête du classement et qui sont portées par Napheesa Collier, une des favorites au titre de MVP. Un jolie baptême du feu pour une franchise que personne n'attendait à ce stade en début de saison.

Face à des adversaires qu'elles n'ont encore jamais battues, les joueuses de Natalie Nakase ne cherchent pas à se mettre de pression comme l’évoque Monique Billings : « Au final, ce n’est que du basket donc nous allons jouer. On joue toutes depuis longtemps, maintenant nous devons simplement profiter du moment, être présentes quand on arrive sur le terrain et tout donner. »

Si les Valkyries ne sont pas favorites, elles visent tout de même effectuer l’un des plus gros « upsets » de l’histoire de la Ligue en venant à bout de cette équipe de Minnesota. Pour cela, Golden State peut compter sur sa défense, un secteur où les coéquipières d'Iliana Rupert ont brillé en saison régulière puisqu’elles affichent la troisième meilleure défense de WNBA avec 99.8 points encaissés pour 100 possessions.

Sans Kayla Thornton blessée depuis la mi-août, ni Tiffany Hayes (genou), Veronica Burton va devoir encore élever son niveau de jeu, elle qui a réalisé une bonne fin de saison régulière au point d'être favorite pour le trophée de la meilleure progression. Derrière elle, les Valkyries ont récupéré Cecilia Zandalasini et Monique Billings. Avec un effectif amoindri, la marge d’erreur des joueuses de Natalie Nakase est infime, d’autant plus que Minnesota affiche la meilleure défense de WNBA.

Trois Françaises sur le pont

« Elles sont expérimentées » rappelle Cecilia Zandalasini. « Nous devons juste prendre soin du ballon et ne pas commettre beaucoup d’erreurs. Une fois que vous commencez à commettre des erreurs, elles vont vous le faire payer. C’est la chose la plus importante et bien sûr, nous devons être concentrées pendant 40 minutes. On ne peut pas se permettre d’avoir des absences de deux ou trois secondes. Cela va être un sacré défi pour nous, mais je pense que nous sommes prêtes. »

Si les Valkyries s’apprêtent à découvrir les playoffs, les joueuses de l’effectif combinent plus de 129 matchs de playoffs avec des éléments comme Temi Fagbenle ou encore Kate Martin qui ont déjà eu l’occasion de remporter un titre. Une expérience qui peut aider les nouvelles venues telles que Janelle Salaün et Carla Leite à apprivoiser cette première campagne.

« Cela aide d’avoir des joueuses expérimentées comme Tiffany Hayes et Temi Fagbenle qui savent ce qu’il faut faire » se rassure Monique Billings. « J’ai parlé des détails et ce sont ce genre de petites choses qui comptent, des anciennes qui viennent aider les plus jeunes qui leur font comprendre que vous devez arriver avec une toute nouvelle mentalité parce que c’est une nouvelle saison qui démarre. »

Une « nouvelle saison » qui démarrera donc pour les Valkyries ce dimanche à 19h00 (heure française) au Target Center de Minneapolis.