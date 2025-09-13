Kevin Durant ne veut pas être au centre de l’attaque des Rockets

« Ce qu'il fait offensivement sur le terrain, c'est fluide. Vous pouvez intégrer cela dans n'importe quel système. On l'a vu partout où il est passé. Son efficacité, ses statistiques, même à un âge plus avancé, sont toujours de très haut niveau. Donc il s’intégrera parfaitement avec nos gars. »

C'est ce que déclarait Ime Udoka cette semaine à propos de l'arrivée de Kevin Durant, et de son intégration dans les systèmes. Le Houston Chronicle rapporte justement que le rôle de Kevin Durant, dans l'attaque des Rockets, sera au coeur du séminaire que le staff des Rockets va tenir avant le début du training camp.

« Royal (Ivey) et moi étions là-bas avec lui et nous avions connu une année très efficace » se souvient Ime Udoka à propos de leur passage aux Nets. « Mais en même temps, c’est un joueur qui ne veut pas qu’on s’appuie uniquement sur lui. Il veut être intégré au collectif, et que les autres ne se mettent pas en retrait par rapport à lui. C’est son message pour les jeunes : ‘Soyez vous-mêmes, continuez à progresser dans vos domaines, et je m’intégrerai là où ce sera nécessaire'. Je pense que l’attention qu’il attire sera bénéfique aux autres. Et c’est un joueur sur lequel on peut s’appuyer pour finir les matchs, mais qui reste très altruiste et doté d’une intelligence de jeu élevée. »

Qui sera le cinquième titulaire ?

En clair, il veut s'adapter aux Rockets, et non l'inverse. Même si les intentions sont bonnes, ça reste tout de même un défi, et on a en tête les récents propos de Vasilije Micic qui expliquait que Devin Booker avait trop respecté Kevin Durant aux Suns au point de se mettre « dans l'ombre ».

À Brooklyn, Ime Udoka et Royal Ivey faisaient partie d'un staff où il fallait faire cohabiter Kevin Durant avec Kyrie Irving et James Harden, et il a déjà prévenu qu'ils allaient reprendre quelques systèmes de cette saison-là.

L'autre sujet de ce séminaire portera sur le nom du 5e titulaire, aux côtés de Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant et Alperen Sengun. Jabari Smith Jr, prolongé cet été, tient la corde par son profil défensif et sa capacité à sanctionner de loin. Mais Clint Capela et Steven Adams, deux vrais postes 5, peuvent aussi débuter.

« Jabari a montré une énorme progression cet été, et il a évidemment été titulaire la plupart du temps avant sa blessure », rappelle ainsi Ime Udoka. « Nous allons donc tout examiner. On pense qu'on possède une richesse incroyable cette année et beaucoup de polyvalence. Plusieurs options sont possibles à ce poste, et une partie de la réponse se jouera au camp d’entraînement. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.