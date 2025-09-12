Ime Udoka salue le travail défensif d’Alperen Sengun lors de l’Euro

Septième à la moyenne de points, deuxième aux rebonds, passes décisives et évaluation : dire qu'Alperen Sengun signe un bel Euro relève de l'euphémisme. Le pivot des Rockets est le moteur de la Turquie, qui affronte la Grèce ce vendredi, en demi-finale. Pour la franchise texane, cet été studieux est du pain béni, et Ime Udoka ne passe pas à côté. L'entraîneur de Houston a félicité son joueur notamment pour son travail en défense.

Attaquant doué, habile et intelligent, Alperen Sengun avait encore des progrès à faire en défense. Il y avait déjà sérieusement du mieux ces derniers mois au contact d'Ime Udoka, entraîneur plus exigeant de ce côté du parquet.

Lors de cet EuroBasket, le joueur de 23 ans a confirmé ces bonnes dispositions. « Nous l'avons vu être bon et faire quelques grosses actions défensives de fin de match qui ont fait gagner des matchs à la Turquie » a noté Ime Udoka. « C'est formidable de voir le travail qu'il fait être récompensé. »

Deux gestes décisifs avec la Turquie

Alperen Sengun a notamment été déterminant sur deux situations similaires, après un écran où il s'est retrouvé en défense sur un joueur extérieur. Contre la Serbie en phase de groupes, le pivot a signé une très belle interception dans les mains de Marko Guduric, alors que la Serbie pouvait repasser devant à une vingtaine de secondes de la fin. En huitièmes de finale face à la Suède, il a cueilli Ludvig Hakanson en le contrant sur une tentative à 3-points, avant de conclure la contre-attaque au dunk et de mettre les siens à l'abri pour de bon.

Ces efforts défensifs faisaient partie de la feuille de route fixée à « Alpi » par les Rockets durant l'été. « Sois agressif et continue à dominer comme tu l'as fait tout au long de ta carrière en somme » explique Ime Udoka quant au message adressé à son joueur en vue de cet Euro. « Nous voulions qu'il travaille sur des choses spécifiques, vous savez, la façon dont il est défendu en Europe à l'EuroBasket. Il fait un excellent travail évidemment en réalisant de nombreuses passes décisives, en étant très efficace, et en faisant toutes les choses en essayant d'être complet (il a notamment signé un triple-double en quart de finale contre la Pologne, ndlr). Ce n'était pas simplement une question de scoring. C'était la sélection de tirs quand ils se présentent, être agressif, et défendre comme il l'a fait. »

L'arrivée de Kevin Durant, une aubaine pour Alperen Sengun ?

Avec 21.6 points, 10.9 rebonds, et 7.1 passes décisives, Alperen Sengun fait mieux que remplir sa mission. À la rentrée, il bénéficiera en plus d'un allié de choix dans son développement avec l'arrivée de Kevin Durant chez les Rockets. Ime Udoka envisage déjà les bienfaits de l'ailier vétéran sur ses coéquipiers, comme Alperen Sengun.

« À chaque fois que vous ajoutez un scoreur de haut niveau, l'efficacité augmente, l'attention sur ce joueur augmente et cela aide les autres joueurs autour » analyse le coach de Houston. « Ce qu'il fait offensivement sur le terrain, c'est fluide. Vous pouvez intégrer cela dans n'importe quel système. On l'a vu partout où il est passé. Son efficacité, ses statistiques, même à un âge plus avancé, sont toujours de très haut niveau. Donc il s’intégrera parfaitement avec nos gars. »

Prochain défi pour Kevin Durant : évoluer avec un intérieur aussi dominateur offensivement qu'Alperen Sengun, ce qu'il n'a jamais vraiment connu au cours de sa carrière.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.