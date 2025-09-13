Vente du Connecticut Sun : la justice s’en mêle

Alors que deux offres à 325 millions de dollars sont sur le bureau de la WNBA, le Connecticut Sun n'a toujours pas été vendu. Comme l'a rappelé la commissionner de la WNBA, Cathy Engelbert, et comme c'est le cas en NBA, c'est elle qui a le dernier mot, et tout rachat doit obtenir l'aval des autres propriétaires.

Par ailleurs, elle avait expliqué qu’elle n’accepterait aucune de ces propositions, affirmant que les villes qui ont participé au processus d'agrandissement de la WNBA avaient la priorité pour l’acquisition d’une nouvelle équipe. Elle a en revanche proposé de racheter directement la franchise pour 250 millions de dollars.

Cette ingérence dans le processus de vente n'est pas du goût des plus hautes instances du Connecticut, et après le gouverneur de l'Etat, c'est au tour du procureur général du Connecticut, William Tong, d'adresser une lettre à la WNBA. Dans cette missive, le magistrat réclame des documents sur la vente potentielle de la franchise du Connecticut Sun, et il se dit « préoccupé » par des informations selon lesquelles la WNBA « pourrait bloquer illégalement la vente de manière potentiellement anticoncurrentielle et susceptible de violer le droit fédéral et étatique. » Il pointe du doigt le fait que Cathy Engelbert « exigerait que l’équipe soit vendue directement à la ligue elle-même, pour un montant inférieur de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa valeur réelle de marché ».

Le procureur général a demandé à la ligue une copie de « l’Operating Agreement » de la WNBA, du « Membership Agreement » entre le Sun et la WNBA, mais aussi des documents sur l’ensemble des règles et règlements de la ligue, ainsi que toutes les évaluations financières de la franchise des Sun.

Alors que l’État du Connecticut est prêt à prendre une participation minoritaire dans l’équipe afin de garantir son maintien dans l’État, le magistrat réaffirme que l’État se battra pour conserver l’équipe dans le Connecticut.