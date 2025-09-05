L’État du Connecticut entre dans la danse pour la vente du Sun

Début août, la vente du Sun semblait actée puisque la franchise qui réside dans le Connecticut devait être rachetée par l'actionnaire minoritaire des Celtics, Steve Pagliuca, pour déménager à Boston en 2027.

Depuis, la WNBA a invalidé la vente et la tribu Mohegan, qui détient la franchise, cherche un nouvel investisseur. Outre la proposition de Steve Pagliuca, deux nouvelles offres sont apparues. D’un côté, Marc Lasry, l’ancien propriétaire des Bucks, a formulé une proposition qui enverrait la franchise à Hartford, dans le Connecticut. De l’autre, la WNBA propose 250 millions de dollars pour reprendre la franchise et l’envoyer dans une ville que la Grande Ligue féminine aurait choisie.

Toutefois, ESPN rapporte qu’un nouvel investisseur est apparu et il s’agit de l’État du Connecticut, lui-même, qui ambitionnerait de devenir actionnaire minoritaire de la franchise. Cette offre effectuée via un fonds d’investissement affilié à l’État permettrait au Sun de rester dans le Connecticut, mais aussi d’évoluer à la fois à la Mohegan Sun Arena, l’actuelle salle de l’équipe, située à Uncasville, mais aussi à la PeoplesBank Arena de Hartford, actuellement en rénovation. L’État du Connecticut aimerait que de plus en plus de matchs du Sun se tiennent dans cette salle qui compte 16 000 places, contre 9 000 pour la Mohegan Sun Arena.

Un bras de fer avec la WNBA

« Je pense que le meilleur endroit pour le Sun est le Connecticut puisque nous avons les meilleurs fans pour le basket féminin » explique la gouverneure de l’État, Susan Bysiewicz. « Nous aimons les Huskies [équipe de NCAA], nous aimons regarder le Sun. La plupart des joueuses du Sun sont des exemples pour la communauté. »

La proposition de l’État du Connecticut implique également le financement d’une nouvelle salle d’entraînement, située à Hartford. La tribu Mohegan va étudier cette offre puis elle rencontrera la WNBA prochainement pour discuter de toutes ces options et trouver celle qui conviendrait le mieux au Sun.

Cette idée de la vente minoritaire à l’État du Connecticut pourrait être celle qui intéresse le plus la tribu Mohegan. Cette dernière soupçonne la WNBA de vouloir racheter la franchise à hauteur de 250 millions de dollars pour pouvoir la relocaliser là où elle le souhaite sans facturer de frais de localisation au futur acheteur.

Entre Boston et le Connecticut

À l’heure actuelle, si la tribu Mohegan avait d’abord accepté l’offre de Steve Pagliuca, les actuels propriétaires de l'équipe de Rachid Méziane et Leïla Lacan pourraient préférer l’offre du Connecticut, qui ne donnerait pas lieu à un déménagement de la franchise.

« La tribu Mohegan essaie de maintenir la franchise dans l’État et nous voulons continuer de les avoir en tant que partenaires » poursuit Susan Bysiewicz. « Dès le départ, ils ont été parmi les seuls à penser qu’avoir une équipe de basket dans le Connecticut serait une bonne idée. »

Si la tribu Mohegan étudie toujours l’offre de Steve Pagliuca, qui entraînerait un déménagement à Boston, la WNBA a déjà déclaré qu’elle invaliderait une nouvelle fois la vente en précisant que la ville du Massachusetts n’est pas prioritaire pour la création d’une franchise. Face à ce refus, les propriétaires du Sun pourraient bien se tourner vers l’État du Connecticut qui représente, à l’heure actuelle, l’option de rachat la plus simple à mettre en place.