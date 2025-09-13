Au Sky, l’incendie Angel Reese laisse des traces

Cette année encore, la saison aura été éprouvante du côté de Chicago, encore privé de playoffs après un exercice 2025 bouclé à l'avant-dernière place à égalité avec le dernier, Dallas (10v-34d). L'an passé, la rookie Angel Reese prenait ses marques et son absence du Top 8 n'avait rien de scandaleux. Or cette année, le Sky a carrément sombré.

Après la rapide blessure pour la saison de Courtney Vandersloot, Chicago n'a jamais trouvé sa vitesse de croisière et la saison s'est même très mal terminée suite aux propos d'Angel Reese qui ont secoué le vestiaire et l'ont forcée à s'excuser par la suite.

À l'issue du dernier match de la saison perdu à la maison face à New York, le GM du Sky, Jeff Pagliocca, a tenu a calmer le jeu lors de son passage devant la presse. Malgré sa sortie médiatique, et son absence du dernier point presse de la saison, Angel Reese (qui a ensuite été suspendue par Chicago… pendant une mi-temps) est toujours au centre du projet porté par le Sky. Reste maintenant à gagner des matchs…

« Jusqu'à nouvel ordre, c'est la direction que nous allons prendre, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'effectif », a-t-il lancé. « Angel est une jeune joueuse prometteuse dans cette ligue et qui a connu deux très bonnes saisons ici à Chicago. Bien sûr, on a traversé ce qu'on a traversé. Mais je pense que la page est tournée. Elle s'est entretenue avec ses coéquipières, elle s'est exprimée publiquement. Nous avons tourné la page collectivement. C'est une joueuse exceptionnelle. Je m'entretiens quotidiennement avec Angel et son équipe. Ces conversations sont régulières et fructueuses ».

La direction sous pression en 2026

Angel Reese a débuté la saison avec difficulté mais a su hausser son niveau de jeu ensuite, à partir de fin juin, même si ses douleurs au dos l'ont empêché d'évoluer à 100%.

Reste maintenant à former une équipe compétitive, et complémentaire, ce qui va être la mission de Jeff Pagliocca, alors que Chicago n'a que quatre joueuses sous contrat pour la saison prochaine : Angel Reese, Kamilla Cardoso et ses deux rookies Hailey Van Lith et Maddy Westbeld. Courtney Vandersloot devrait également être de la partie à son retour de blessure. Quant à l'entraîneur Tyler Marsh, le GM a affirmé qu'il n'était pas menacé.

La pression pourrait alors se retrouver cette fois sur les épaules du GM du Sky si la formation de Windy City ne parvenait pas à franchir un cap. Déjà lors du dernier match, des chants tels que « Sell The Team » et « Fire Jeff » sont descendus des tribunes. Le message est visiblement passé et Jeff Pagliocca connaît l'ampleur de sa mission, rappelant qu'il était « absolument nécessaire d'améliorer l'effectif ».

« J'apprécie qu'on puisse avoir des fans passionnés, qui veulent voir leur équipe gagner. C'est pareil pour nous, et je sais que j'ai le total soutien du propriétaire. Nous avons de très bon échanges. Il y a beaucoup de respect mutuel » a-t-il ajouté pour tenter de calmer les choses.