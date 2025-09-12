Paige Bueckers a impressionné son coach par son leadership

Paige Bueckers pouvait difficilement espérer baptême du feu plus réaliste pour sa première saison en WNBA. L'ancienne star universitaire n'a pas pu faire de miracles avec les Wings, encore cloués au fond du classement de la ligue. La meneuse de Dallas a toutefois montré tout son talent individuel (19,2 points, 3,9 rebonds et 5,4 passes décisives) dans une saison rare pour une rookie. Seule Caitlin Clark, un an plus tôt, avait déjà signé une première saison pro en 19 points – 5 passes, ce que seules 13 joueuses dans toute l'histoire de la WNBA.

Plus encore que ses chiffres, Paige Bueckers a emballé les Wings par sa capacité à ne pas sombrer dans une saison où rien ne s'est passé comme espéré à Dallas, plombé par de nombreuses blessures. “C'est incroyable de l'avoir comme leader” s'est enthousiasmé son entraîneur Chris Koclanes jeudi après le dernier match de la saison régulière, une victoire contre le Mercury. “Elle montre l'exemple. Et vous voulez qu'elle soit un exemple par ce qu'elle amène, non seulement par ses mots, mais par ses comportements, par ses actions jour après jour. Donc, avoir Paige dans ce vestiaire et puis avec tout le monde qui l'entoure dans ce vestiaire, les liens qu'elles ont construits et juste la régularité dans la façon dont les joueuses ont fait le travail et se sont investies les unes dans les autres, cela me donne une confiance incroyable pour l'avenir.”

Une saison rare pour une rookie

Malgré son statut de rookie, Paige Bueckers a dû endosser des responsabilités de plus en plus grandes au fil de la saison, entre les absences et l'échec de son association avec DiJonai Carrington, qui ne s'est jamais adaptée à sa nouvelle équipe et a été envoyée à Minnesota en cours de saison. L'ancienne championne NCAA avec Connecticut a fait mieux que répondre présent avec un fin de saison remarquable (20.6 points à 51.7%, 5.1 passes en août et septembre), et une sortie à 44 points contre les Sparks, seule performance au-dessus des 40 points de toute la saison WNBA.

“Elle ne se soucie pas des statistiques, des records” insiste toutefois Chris Koclanes. “Elle se soucie de ses coéquipières. Elle se soucie de gagner. Elle se soucie de faire les choses de la bonne façon. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui est aussi authentique dans cette attitude, c'est juste contagieux. Je ne pourrais pas être plus fier de pouvoir l'entraîner.”

Paige Bueckers n'échangerait cette saison “pour rien au monde”

Chris Koclanes s'est dit impressionné par la capacité de sa jeune joueuse à faire face au contexte, entre difficultés “naturelles” pour des premiers pas chez les pros, et résultats en berne (10 victoires – 34 défaites). “S'imposer dans ce rôle de leader en tant que rookie, être en dehors d'une zone de confort mais rester fidèle à elle-même… Ce que je retiens, c'est comment elle a su faire face à cette situation pour être ce dont l'équipe avait besoin qu'elle soit, apporter ce que nous avions besoin qu'elle apporte tout en restant aussi fidèle à qui elle est. Et ce n'est pas facile à faire.”

“J'ai déjà fait face à pas mal d'adversité à UConn, et vous voyez la progression, la force que cela construit individuellement et pour tout le collectif, et tout ce que cela vous apporte sur le long terme” a décrypté Paige Bueckers aux médias, avec sa maturité caractéristique. “Pouvoir vivre cela en tant que rookie, et en particulier avec ce groupe, je ne changerais cette saison contre rien au monde. Les gens peuvent voir les résultats et se demander comment on peut être heureuse avec une saison à dix victoires. Mais je sais que quand je regarderais en arrière à la fin de ma carrière, je serai vraiment reconnaissante pour cette saison.”

Une saison qui l'a vu marquer plus que A'Ja Wilson durant son année rookie, ou distribuer plus de passes que Sue Bird, rien que ça.