La Curry Fox 2 aura son coloris « Lexington »

Après une dernière saison mouvementée, entre son échange de Sacramento à San Antonio, puis sa fin de saison prématurée, dès mi-mars, pour soigner son auriculaire, De'Aaron Fox est peut-être à l'aube d'un nouveau départ, à un mois et demi de la reprise de la saison régulière.

Le meneur de jeu va être attendu comme le pendant de Victor Wembanyama, et surtout celui qui fera franchir un cap aux Spurs. Et sa deuxième chaussure signature, la Curry Fox 2, se tient déjà prête pour l'accompagner.

Après la sortie d'un premier coloris entièrement bleu ciel, la Curry Fox 2 va bénéficier d'un nouveau coloris « Lexington » d'ici la fin de semaine. Le thème de l'ancienne université de De'Aaron Fox, basée à Lexington, avait déjà été utilisé l'an dernier, et vient donc remettre en lumière son passage à Kentucky lors de la saison 2016/17, avant d'entrer en NBA.

Composée de mesh, de matière synthétique et de daim, la tige en bleu marine est accompagnée d'un strap noir recouvrant les lacets et sur lequel on retrouve le logo du joueur. La semelle, dont les contours ont été redessinés sur cette Curry Fox 2, ressort quant à elle en noir, tacheté de blanc sur la partie supérieure.

En attendant la sortie de ce coloris « Lexington », annoncée pour le 12 septembre, la Curry Fox 2 « Breathtaking Blue » est disponible sur underarmour.fr au prix de 130 euros.

(Via NiceKicks)