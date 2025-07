De’Aaron Fox présente la De’Aaron Fox 2

Avec Victor Wembanyama, De'Aaron Fox a également fait le voyage à Las Vegas pour encourager et encadrer les jeunes Spurs lors de leur entrée en lice en Summer League. Une apparition accompagnée d'une petite surprise puisque le meneur de San Antonio, dont la saison s'est arrêtée en mars pour soigner son auriculaire, portait sa toute nouvelle chaussure signature aux pieds, la Curry Fox 2 !

Pour la première ligne estampillée Curry Brand, mais non destinée à Stephen Curry, la marque affiliée à Under Armour a gardé le même ADN que la Curry Fox 1 tout en essayant d'améliorer l'ensemble.

Sur ce premier coloris entièrement bleu ciel, on peut constater que les contours de la semelle, dont la base arrière, ont été redessinés. Le strap recouvrant les lacets, sur lequel on retrouve le logo du joueur, est toujours là, et De'Aaron Fox semblait y tenir. « J'ai juste pensé que ça donnerait une belle allure à la chaussure », a-t-il déclaré. La composition de la tige varie entre mesh, matière synthétique et une touche de daim, également sur la languette.

Pas encore de date de sortie officielle pour cette Curry Fox 2, seulement ces quelques clichés qui lancent officiellement le début de sa campagne de promotion, pour un lancement qui devrait attendu autour de la rentrée.

(Via SneakerNews)