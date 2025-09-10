Paris sportifs : la NBA lance sa propre enquête sur Malik Beasley

Même si l'enquête du FBI n'en fait plus une priorité, Malik Beasley n'a toujours pas signé de contrat pour la saison qui vient. Peut-être parce que l'arrière de 28 ans n'est pas totalement blanchi…
La NBA a ainsi confirmé à ESPN qu'elle venait de lancer sa propre enquête sur les accusations touchant l'ancien arrière des Pistons, alors que des paris suspects ont été placés sur ses performances lors de la saison 2023/24.
La Grande Ligue avait pourtant déjà étudié les paris placés sur Malik Beasley à l'époque, concluant rapidement qu'il n'y avait rien de concret contre le basketteur. A-t-elle reçu de nouvelles informations ? Peut-être aussi que la situation financière de l'intéressé, lourdement endetté, a fini par alerter les instances de la NBA.
En tout cas, cela risque de retarder encore sa signature pour la prochaine saison, puisque les franchises intéressées (Knicks ? Cavs ? Wolves ?) hésiteront sans doute à engager un joueur toujours sous le coup d'une enquête.
|Malik Beasley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DEN
|22
|8
|45.2
|32.1
|80.0
|0.2
|0.5
|0.8
|0.5
|0.5
|0.3
|0.4
|0.0
|3.8
|2017-18
|DEN
|62
|9
|41.0
|34.1
|66.7
|0.2
|0.9
|1.1
|0.5
|0.6
|0.2
|0.4
|0.1
|3.2
|2018-19
|DEN
|81
|23
|47.4
|40.2
|84.8
|0.4
|2.0
|2.5
|1.2
|1.4
|0.7
|0.7
|0.1
|11.3
|2019-20 *
|All Teams
|55
|22
|42.5
|38.8
|81.8
|0.3
|2.4
|2.7
|1.4
|1.4
|0.7
|1.0
|0.1
|11.2
|2019-20 *
|DEN
|41
|18
|38.9
|36.0
|86.8
|0.2
|1.7
|1.9
|1.2
|1.2
|0.8
|0.9
|0.1
|7.9
|2019-20 *
|MIN
|14
|33
|47.2
|42.6
|75.0
|0.6
|4.4
|5.1
|1.9
|1.9
|0.6
|1.5
|0.1
|20.7
|2020-21
|MIN
|37
|33
|44.0
|39.9
|85.0
|0.8
|3.6
|4.4
|2.4
|1.7
|0.8
|1.6
|0.2
|19.6
|2021-22
|MIN
|79
|25
|39.1
|37.7
|81.7
|0.3
|2.5
|2.9
|1.5
|1.1
|0.5
|0.5
|0.2
|12.1
|2022-23 *
|All Teams
|81
|26
|39.5
|35.7
|76.9
|0.4
|3.1
|3.5
|1.5
|1.3
|0.8
|1.1
|0.1
|12.7
|2022-23 *
|UTH
|55
|27
|39.6
|35.9
|84.1
|0.5
|3.1
|3.6
|1.7
|1.4
|0.8
|1.1
|0.1
|13.4
|2022-23 *
|LAL
|26
|24
|39.2
|35.3
|61.9
|0.3
|3.0
|3.3
|1.2
|1.2
|0.8
|1.2
|0.0
|11.1
|2023-24
|MIL
|79
|30
|44.3
|41.3
|71.4
|0.5
|3.2
|3.7
|1.4
|2.0
|0.7
|0.7
|0.1
|11.3
|2024-25
|DET
|82
|28
|43.0
|41.6
|67.9
|0.6
|2.0
|2.6
|1.7
|1.5
|0.9
|1.0
|0.1
|16.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.