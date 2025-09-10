Les Aces enchaînent un 15e succès consécutif en battant le Sky

Pour son avant-dernier match de la saison, les Aces se rendaient à Chicago pour y défier une équipe du Sky amputée d’Angel Reese, qui n’a pas joué depuis sa suspension dimanche dernier.

Si Tyler Marsh avait déclaré en amont de cette rencontre qu’il espérait voir l’ancienne star de LSU en tenue, il s’est avéré que l’intérieure n’a pas foulé les parquets, à cause d’une blessure au dos.

Face à l'équipe en forme du moment qui n'a plus perdu depuis le 2 août dernier et sans sa meilleure joueuse, le Sky comptait déjà 14 points de retard après dix minutes de jeu (28-14). Un écart qui s’est alourdi au fil des minutes puisque Chicago a fini par s’incliner lourdement 61 à 92.

Une rencontre qui a permis à Becky Hammon de reposer ses cadres puisque Jewell Loyd a eu le plus gros temps de jeu lors de cette partie avec 30 minutes au compteur. L’ancienne du Storm en a profité pour inscrire 15 points et passer la barre des 6 000 points en carrière.

Las Vegas enchaîne ainsi un quinzième succès consécutif et devient la quatrième équipe dans l’histoire de la WNBA à réaliser cette performance après les Houston Comets (15 succès de suite en 1998), les Los Angeles Sparks (18 en 2001) le Phoenix Mercury (14 en 2014).

Jackie Young et A’ja Wilson, le duo gagnant de Las Vegas

Après la rencontre, A’ja Wilson (11 points, 5 rebonds, 4 passes) a tenu à rendre hommage à Jackie Young, autrice de 15 points et 7 passes décisives face au Sky : “Les Aces ne seraient pas capables d’enchaîner les victoires ou de remporter des titres sans Jackie Young. Tout ce qu’elle fait pour aider cette équipe et je ne parle pas uniquement du basket, ce sont des choses que je ne prendrais jamais pour acquises.”

À l’inverse, Jackie Young a tenu à remercier ses coéquipières après la rencontre : “Mes coéquipières m’aident à avoir confiance en moi. Je les apprécie beaucoup. A’ja [Wilson] m’a prise sous son aile dès que je suis arrivée dans cette Ligue et elle a toujours été à mes côtés depuis.”

Pour son dernier match de la saison, les Aces défieront les Sparks, qui n’ont plus rien à jouer depuis leur élimination à cause de la victoire du Storm sur les Valkyries. L’occasion pour Las Vegas d’enchaîner un seizième succès de rang et finir la saison régulière avec la troisième plus longue série de victoires de l’histoire.