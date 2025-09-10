La semaine de tous les records pour Alyssa Thomas !

Six fois All-Star et championne olympique, Alyssa Thomas n'attire pourtant pas forcément les projecteurs en WNBA. Et pourtant, la meneuse du Mercury enchaîne les saisons de très grande classe, et cette nuit, elle a amélioré un record de la ligue. Ce weekend, elle avait déjà récupéré celui du plus grand nombre de passes sur une saison, que Caitlin Clark lui avait piqué la saison passée. Cette fois, elle a amélioré son propre record de triple-double sur une saison, mais aussi battu celui du triple-double le plus rapide.

Il y a quelques jours, Jessica Shepard avait été la plus rapide en 21 minutes et 57 secondes. Pour cinq secondes, Alyssa Thomas a fait mieux. Reine incontestée de la spécialité avec 18 triple-double, elle a signé cette nuit son 8e triple-double de la saison. C'est deux de plus que son ancien record, qu'elle avait battu fin août.

Dans la défaite face aux Sparks, elle a cumulé 10 points, 11 rebonds et 10 passes. Dans une rencontre à enjeu pour le Mercury, elle et les titulaires sont restées assises tout le dernier quart-temps…