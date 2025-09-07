Alyssa Thomas reprend le record de passes décisives sur une saison à Caitlin Clark

Si le Mercury s’est incliné face au Sun, Alyssa Thomas a néanmoins pu battre un record. En 2024, Caitlin Clark avait réalisé 337 passes décisives, ce qui était un record, mais la joueuse de Phoenix a fait mieux. Avec ses 10 « assists » contre Connecticut, son total personnel monte à 342 alors qu’il reste deux matchs à jouer au Mercury.

« Pour être vraiment honnête, je ne pensais pas être si proche » avoue Alyssa Thomas après la rencontre. « Je n’étais pas concentrée sur ça, je dois remercier mes coéquipières parce que sans elles, cela n’aurait pas été possible. »

Le record a été battu au milieu du deuxième quart-temps lorsque la sextuple All-Star trouve Kathryn Westbeld qui ne manque pas sa cible à 3-points.

« Je suis chanceuse d’être entourée d’aussi bonnes shooteuses » confie la joueuse du Mercury. « Tout ce que j’ai à faire, c’est de trouver la personne ouverte et après tout dépend d’elle. Je les remercie de toujours assurer mes arrières. »

BREAKIN' RECORDS IS WHAT SHE DOES With her 6th assist of the game, Alyssa Thomas (338) breaks Caitlin Clark’s single-season assists record of 337 set back in 2024! PHX-CON | League Pass pic.twitter.com/SsGJt80pzQ — WNBA (@WNBA) September 6, 2025

Un record pris à la maison

Alyssa Thomas récupère donc un record qu’elle avait déjà établi en 2023 avec 316 passes décisives sur la saison avant que Caitlin Clark ne lui passe devant. À l’époque, elle portait les couleurs du Sun, équipe qu’elle a toujours connue avant son transfert pour Phoenix lors de l’intersaison. C’est donc sur son ancien parquet et devant son ancien public qu’elle a pu, à nouveau, réaliser ce record.

« J’étais ici pendant onze ans et c’est incroyable de pouvoir faire ça devant eux » se réjouit Alyssa Thomas. « Tout a commencé ici donc je dirais que la boucle est bouclée. »

Alyssa Thomas devrait finir la saison avec plus de 9.2 passes de moyenne par match, soit la deuxième plus haute moyenne de l’Histoire derrière Courtney Vandersloot. La meneuse du Sky, qui n'a quasiment pas joué cette saison, affichait une moyenne 9.95 passes décisives lors de la saison 2020.