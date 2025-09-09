Les fans lituaniens en force pour le quart de finale face à la Grèce

La Grèce aura Giannis Antetokounmpo, mais la Lituanie aura le soutien du public. D'après BasketNews, entre 6 000 et 7 000 fans lituaniens sont ainsi attendus à Riga, pour le quart de finale face à la Grèce.

En face, un millier de supporters grecs devraient avoir fait le déplacement, alors que la Xiaomi Arena (11 000 places) affichera sans doute complet à partir de 20h00.

Évidemment, la Lituanie bénéficie de sa proximité géographique avec la Lettonie, pays hôte de la phase finale de cet EuroBasket 2025, mais également de la passion de ses fans puisque le basket y est quasiment une religion. Même si les cris de singe à l'encontre de Dennis Schröder ont montré que cette religion pouvait entraîner le pire…

En tout cas, la passion des supporters lituaniens ne sera pas de trop pour les organisateurs, qui ont bien du mal à remplir la Xiaomi Arena, en dehors des matchs disputés par les pays baltes.

L'AFFLUENCE DES HUITIÈMES DE FINALE

Lituanie – Lettonie : 11 000 (guichets fermés)

Serbie – Finlande : 4 006

Italie – Slovénie : 3 016

Allemagne – Portugal : 2 316

Turquie – Suède : 2 193

Grèce – Israël : 2 157

France – Géorgie : 1 652

Pologne – Bosnie-Herzégovine : 1 370