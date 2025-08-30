Dennis Schröder dénonce des cris de singe de supporters lituaniens

Quelques jours après avoir expliqué que sa « peau foncée » l'empêchait d'être aussi populaire que Dirk Nowitzki en Allemagne, Dennis Schröder s'en est pris au racisme des supporters lituaniens après la victoire des Allemands face aux coéquipiers de Jonas Valanciunas.

Au micro de la télé allemande, le meneur de l'Allemagne a révélé qu'il avait été victime de cris de singe » et que la sécurité avait dû intervenir pour expulser des spectateurs.

« Les Lituaniens, les fans, voyagent toujours avec l’équipe, mais malheureusement, à la mi-temps, ils ont fait des cris de singe », a révélé Dennis Schröder. « C’est quelque chose que je ne peux vraiment pas accepter. Le racisme n’a pas sa place dans ce monde. Je crois que certains supporters ont même dû quitter les tribunes à cause de la sécurité. Je pense que cela a également été signalé. »

Les excuses de la Lituanie

De plus en plus fréquent dans le football, en Italie, en Espagne ou en France, ce racisme débarque aussi dans les salles de basket. « Ça n’a tout simplement pas sa place dans ce sport, ni dans le football d’ailleurs. Avec Vinicius Junior, je vois que ça arrive tout le temps. Mais pour moi, aujourd’hui, c’était la première fois que je le vivais avec les Lituaniens, et c’est triste. »

Si son coéquipier Isaac Bonga et son coach Alan Ibrahimagic n'ont rien entendu, Eurohoops confirme qu'au moins un spectateur a été expulsé et que la délégation lituanienne a présenté ses excuses au futur meneur des Kings.