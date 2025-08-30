En feu, les shooteurs de l’Allemagne écœurent la Lituanie

C'était le choc de ce groupe B, et l'Allemagne a assumé son statut en battant nettement (107-88) la Lituanie.

La troupe de Rokas Jokubaitis (20 points, 7 passes) s'est pourtant accrochée, encaissant plusieurs « runs » pour revenir, au début et en fin du troisième quart-temps. Sauf que la Mannschaft a toujours au la réponse.

Épaulés d'un parfait Daniel Theis (23 points à 9/9 au tir dont 3/3 de loin) qui a tenu Jonas Valanciunas sous le cercle tout en l'obligeant à s'écarter un maximum du cercle de l'autre côté, Dennis Schröder (26 points, 6 passes) et Franz Wagner (24 points, 7 rebonds, 4 passes) ont ainsi rendu fous la défense de la Lituanie.

L'Allemagne en huitièmes de finale

Sans oublier Andreas Obst (15 points à 5/7 de loin), qui a bien contribué à l'explosion extérieure de son équipe, qui termine donc le match avec un superbe 19/35 derrière la ligne à 3-points, soit 54% !

C'était trop pour la Lituanie, qui a réussi à trouver des opportunités sous le cercle, mais qui n'a logiquement pas réussi à tenir le rythme offensif adverse. De quoi permettre à l'Allemagne de valider sa troisième victoire en trois sorties, avec 106 points inscrits en moyenne, mais également sa place en huitièmes de finale de cet Euro 2025.

L'orgie offensive allemande devrait continuer puisque le prochain match de Dennis Schröder et compagnie sera face à la Grande-Bretagne. Pour la Lituanie, c'est la Finlande de Lauri Markkanen, à domicile, qu'il faudra maîtriser.