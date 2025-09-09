Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Avec Giannis Antetokounmpo, la Grèce joue la carte de la simplicité

Publié le 9/09/2025 à 9:53 Twitter Facebook

EuroBasket 2025 – Vassilis Spanoulis le reconnaît : avec sa star, et les différences qu'elle est capable de faire, le coach n'a pas besoin d'imaginer une attaque complexe.

Giannis AntetokounmpoSi Jonas Valanciunas annonce que lui et ses coéquipiers ont « passé deux journées entières » à se préparer pour affronter la Grèce en quart de finale, et que la Lituanie a « un plan de jeu », Vassilis Spanoulis a facilité la vie à son futur adversaire. Comment ? En détaillant le système global de son équipe.

« C'est vrai qu'on a utilisé le shoot à 3-pts pour sortir des poules mais on a aussi un très bon spacing, de l'altruisme. On lit très bien les mismatches et globalement, on est très solide », liste le sélectionneur grec. « On aurait fait pareil contre Israël mais les shoots étaient différents du premier tour. Les défenses faisaient prise à deux sur Giannis Antetokounmpo et Israël n'a pas fait ça. »

Est-ce à dire que la Grèce s'adapte tout simplement à la défense de son adversaire concernant le joueur des Bucks ? On regarde s'il y a des prises à deux ou non, puis on trouve la solution ?

« On est prêt à punir chaque défense. Les gars sont prêts à shooter et passer, on est très bon dans ce domaine. Il n'y a pas de jeu plus simple que le nôtre ! », résume Vassilis Spanoulis. « En attaque, on donne le ballon à Giannis et on met en place un bon spacing. On a de bons créateurs. Ça ne pourrait pas être plus simple. »

Et quand on ne fait pas prise à deux sur la superstar, comme les Israéliens, alors Giannis Antetokounmpo inscrit 37 points à 18/23 au shoot en 29 minutes…

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes