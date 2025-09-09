Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga cherche toujours son vrai visage

Le Storm s’est mis dans une situation bien périlleuse en cette fin de saison régulière. Alors que les joueuses de Noelle Quinn ont occupé le haut du classement pendant la première partie de la saison, elles ont dégringolé après le All-Star Break, affichant un bilan de 8 victoires pour 12 défaites lors de leurs 20 dernières sorties.

Avant son dernier match face aux Valkyries, Seattle n’est donc pas encore assuré d’aller en playoffs.

« Au début de chaque saison, toutes les équipes ont le même objectif, mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de remporter un titre », explique ainsi Nneka Ogwumike. « Il s'agit de se battre chaque jour, d'enchaîner les victoires, de se mettre en bonne position (pour les playoffs), même si nous avons eu quelques difficultés dans ce domaine. Nous essayons de prendre les choses au jour le jour, d'autant plus qu'une fois la postseason arrivée, une fois que vous avez pu déterminer votre position, ce pour quoi nous nous battons encore, on repart en quelque sorte à zéro. »

Si le Storm peut se permettre de penser aux playoffs, c’est parce que l’équipe de Gabby Williams a son destin entre ses mains. Une victoire face à Golden State lui permettrait de valider son billet pour les playoffs. À l’inverse, pour les Sparks classées neuvièmes, l’opération est bien plus compliquée. En plus de prier pour une défaite du Storm, Los Angeles doit battre le Mercury et surtout les Aces qui n’ont pas perdu un match depuis le 2 août dernier.

En quête de régularité

« Il faut s’appuyer sur notre éthique de travail, nos stars et nous, les joueuses qui ont le plus d’expérience »souligne Lexie Brown qui a remporté le titre avec le Sky en 2021. « Le plus dur, c’est de se qualifier pour les playoffs. Une fois ceci fait, tout le monde repart sur le même pied d’égalité. »

Tout au long de cette saison régulière, le Storm a prouvé qu’il était capable du meilleur comme du pire. D’un côté, les joueuses de Noelle Quinn sont les seules, avec le Dream, à avoir battu deux fois les Lynx, mais de l’autre elles ont été capables de subir des revers face à des équipes du fond de classement comme les Wings ou le Sun.

« Notre équipe a beaucoup changé depuis le début de la saison » rappelle Noelle Quinn. « Le plus important maintenant, c’est de trouver une certaine stabilité. On a montré beaucoup de visages cette saison. Il faut se concentrer sur nos meilleurs matchs et essayer de les répéter. »

Si le Storm est, malgré tout, en bonne position pour se qualifier en playoffs, Seattle aura tout de même besoin de montrer son meilleur visage lors de cette fin de saison, comme l’évoque Lexie Brown : « En deux jours, nous sommes capables de montrer deux équipes très différentes. Maintenant, nous sommes obligées de nous concentrer sur nous-mêmes, de rester fidèles à nos principes de jeu et je pense que nous pourrons aller loin. »