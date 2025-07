Pour leur reprise, les Wings s’offrent le Storm de Gabby Williams

Avant le All-Star Break, Seattle avait perdu ses duels face aux Mystics et au Sun, deux équipes plus faibles sur le papier, et n’avait pas été convaincant dans sa victoire face aux Valkyries.

Pour espérer se relancer, le Storm recevait donc les Wings de Paige Bueckers, qui pouvaient compter sur le retour de DiJonai Carrington. Si Seattle mène rapidement 8-0, Dallas tente une première fois de revenir au score, mais le Storm parvient à garder son écart grâce aux sept points de Gabby Williams et est encore devant après 10 minutes de jeu (19-15). Dans le deuxième acte, la Française brille toujours puisqu’elle affiche 10 points, 8 passes et 3 interceptions au moment de rejoindre les vestiaires.

Dans le sillage de sa nouvelle All-Star, Seattle prend dix points d’avance (36-26), mais cet écart fond dans la dernière minute avant la mi-temps. Les Wings passent un 8-0 conclu par un tir très lointain d’Arike Ogunbowale sur la tête de Gabby Williams et ne sont plus menées que de deux points (36-34) à la pause.

Les nerfs du Storm lâchent

Au retour des vestiaires, Dallas égalise grâce à deux lancers francs de Paige Bueckers, puis sur une contre-attaque, Arike Ogunbowale trouve JJ Quinerly pour permettre à la franchise texane de prendre son premier avantage dans cette partie (38-36). Cette même Arike Ogunbowale intercepte ensuite un ballon pour décocher une nouvelle flèche de loin et offrir deux possessions d’avance aux Wings (41-36).

À trois minutes de la fin de ce troisième quart-temps, les nerfs lâchent. Dans un premier temps, Luisa Geiselsoder pousse Nneka Ogwumike sans être sanctionnée par les arbitres. Frustrée, l’intérieure du Storm envoie son homologue texane au sol lors d'une lutte pour un rebond et les deux équipes s’emportent. Les arbitres revoient les images et infligent une double faute technique aux deux protagonistes de cette altercation tandis que Nneka Ogwumike écope également d’une faute flagrante 1. Dans la foulée, la joueuse inscrit deux paniers consécutifs pour ramener son équipe à 10 points (59-49). Cependant, Dallas accélère encore une fois grâce à un panier avec la faute de Paige Bueckers et d’un lay-up sur contre-attaque de DiJonai Carrington à la dernière seconde de ce troisième acte.

Dans le quatrième quart-temps, Seattle ne parvient pas à repasser sous la barre des 15 points et s’incline 87-63 malgré le nouveau bon match de Gabby Williams à 14 points, 6 rebonds, 8 passes et 4 interceptions. De son côté, Dominique Malonga a joué 13 minutes où elle n’a inscrit aucun point, mais pris cinq rebonds et délivré une passe décisive.

“Nous ne sommes pas bien entrés dans notre match”, commente l'entraîneur des Wings, Chris Koclanes après la rencontre. “Mais nous avons su répondre et c’était une belle chose à voir. Nous nous sommes battues et nous sommes restées soudées.”

Cette défaite du Storm s’explique par cette deuxième mi-temps perdue 53 à 27, mais aussi à cause de l’absence de Skylar Diggins pour raisons personnelles.

“Vous devez comprendre qui est Skylar [Diggins] et ce qu’elle représente pour nous”, explique Noelle Quinn après la rencontre. “Quand elle n’est pas là, beaucoup de choses nous manquent.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.