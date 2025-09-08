Alex Mumbru laisse les commandes de la Mannschaft à son premier assistant

Avec la blessure de Johannes Voigtmann, c'est l'autre point noir de l'Euro pour l'Allemagne. Hospitalisé juste avant le début de la compétition suite à une infection aigüe, le sélectionneur de la Mannschaft, Alex Mumbru, était revenu sur le banc de l'équipe pour le huitième de finale, face au Portugal. Mais ça n'a duré qu'un match.

« Au cours des derniers jours, j'ai réalisé que je n'étais pas physiquement prêt à entraîner activement l'équipe depuis le banc de touche. C'est pourquoi Alan Ibrahimagic prendra ma place en tant qu'entraîneur principal. Je l'aiderai depuis le banc et nous continuerons à travailler en étroite collaboration en tant que staff » explique ainsi le technicien espagnol de 46 ans. « La réussite de l'équipe est notre priorité absolue ».

Pas totalement remis de son infection, Alex Mumbru préfère donc laisser la place à son premier assistant, Alan Ibrahimagic, pour les choses très sérieuses, et notamment le quart de finale face à la Slovénie.

De quoi perturber la Mannschaft ? Pas forcément, car Alex Mumbru restera à proximité du banc pour participer aux décisions du staff, alors qu'Alan Ibrahimagic connait bien les joueurs de l'équipe, championne du monde en 2023, puisqu'il est très impliqué dans la formation en Allemagne, et qu'il faisait déjà partie du staff de Gordon Herbert.