Freddy Fauthoux : « Peut-être qu’on fera les choses différemment à l’avenir »

Même si le coach de l'Equipe de France assure qu'il n'a rien à reprocher à ses joueurs parce « qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'il fallait », Freddy Fauthoux est évidemment apparu frustré en conférence de presse. Clairement, à l'écouter, on a l'impression que les Bleus n'ont pas raté leur match face à la Géorgie, mais qu'ils ne l'ont tout simplement pas joué.

« L’entame de match n'était pas, en termes d'intensité, ce que l'on attendait… C'est une grosse déception parce qu’on ne s’est pas mis dans l'intensité nécessaire pour un match de cette importance-là » déplore le coach des Bleus. « Je pense que les gars voulaient aussi, mais on n'est pas toujours dans la tête des joueurs. Je pense que ce ne sont pas des mecs qui trichent. On le voit pendant toute la compétition. Je trouve qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'il fallait. On s'est accrochés. L'état d'esprit était excellent. Maintenant, au basket, il faut mettre le ballon dans la raquette. Ils ont marqué 80 points en marquant des paniers au buzzer des 24 secondes régulièrement, ou des fautes sur les 24 secondes. Nous, les tirs ouverts, on ne les a pas mis. »

Obligé de bricoler en permanence

Comme Vincent Collet avant lui, Freddy Fauthoux sait qu'il va devoir s'expliquer sur ses choix, qu'il s'agisse de son plan de jeu ou de son cinq de départ. « Je pense que la responsabilité du staff est aussi importante que celle des joueurs. Après chaque match, on se pose toujours des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer ? J'aurais pu mettre dans le confort certains joueurs plus tôt et faire des choix plus forts beaucoup plus tôt » reconnaît-il, avant de tirer un bilan plus général. « Cela aurait été un gros échec si la préparation avait été différente. Après, cela vaut aussi pour le staff. Je m’échappe rarement et quand je dis ‘on' ou ‘eux', je me mets toujours avec. Tout le monde est déçu, les joueurs, les premiers, ils donnent beaucoup, ils s’investissent beaucoup. Peut-être qu’on fera les choses différemment à l’avenir. »

Pour sa première grande compétition, l'entraîneur de Bourg en Bresse a essuyé tout un tas de forfaits, dont certains quelques jours avant le début de la compétition comme ceux de Vincent Poirier et de Matthew Strazel. Pire, il a perdu Alexandre Sarr au premier tour !

« Les forfaits qu'on a eu en cours de route nous font mal, on a été obligé de rééquilibrer tout ça. Oui il y a eu un peu de manque d’expérience de la gestion émotionnelle de ces matchs-là. Mais les gars ont mouillé le maillot. Je suis déçu pour nous tous et le basket français car forcément, on voulait faire beaucoup mieux. J'espère qu’on s'en servira pour être meilleur sur les prochains matchs » avance-t-il. « Cela fait mal d’être à la tête de cette équipe, de l’attente, la responsabilité qu’il y a autour de cette équipe, pour tous ceux qui aiment le basket. On pense aux bénévoles, les pros qui aiment le basket, et c’est un échec qu’il faudra assumer. »

Propos recueillis à Riga