Programme du jour | La France veut rejoindre la Finlande

Eurobasket – Deuxième journée des 1/8e de finale avec France – Géorgie à 14h15 sur TMC et beIN Sports 1.

FranceL'ogre serbe est tombé et c'est tout une partie de tableau qui devient plus abordable. À commencer pour la France qui sait qu'elle retrouvera la Finlande en quart-de-finale, à condition bien sûr de passer l'obstacle de la Géorgie, qu'elle a toujours dominée. Ce sera à 14h15 sur TMC et beIN Sports 1.

Avant cela, la Pologne ouvrira le bal face à la Bosnie-Herzégovine (11h00, beIN Sports 2), et le vainqueur affrontera la Turquie au prochain tour.

Après la rencontre France – Géorgie de 14h15, place à 17h30 à l'affiche la plus équilibrée de ces 1/8e de finale avec l'opposition entre l'Italie de Simone Fontecchio et la Slovénie de Luka Doncic. Ce sera à suivre en direct sur beIN Sports 2, et le vainqueur défiera l'Allemagne en quart-de-finale.

Enfin, à 20h45 (beIN Sports 2), la Grèce devra se méfier d'Israël, qui avait battu les Bleus au premier tour. Pour Giannis Antetokounmpo et les siens, l'objectif sera de retrouver la Lituanie au tour suivant.

PROGRAMME COMPLET

11h00 | Pologne – Bosnie-Herzégovine (beIN Sports 2)
14h10 | France – Géorgie (TMC, TF1+ et beIN Sports 1)
17h30 | Italie – Slovénie (beIN Sports 2)
20h45 | Grèce – Israël (beIN Sports 2)

