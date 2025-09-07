Preview France – Géorgie | Une complète opposition de styles

D'autant que si la France est logiquement favorite de son huitième de finale face à la Géorgie, cette dernière a battu l'Espagne en ouverture de la compétition, poussant la Roja dehors…

Surtout, c'est une équipe qui propose un basket totalement opposé à celui des Bleus. Très lent, basé sur la taille et la puissance. Et ce ne sont pas les forces du groupe de Freddy Fauthoux. Attention, piège en vue !

LES CLÉS DE LA RENCONTRE

– Un style à appréhender. « Ce sont deux équipes qui jouent complètement différemment au basket » rappelle ainsi le sélectionneur tricolore. « Notre basket repose sur une défense intense et sur la relance du ballon. La Géorgie va proposer autre chose, avec une équipe expérimentée qui joue beaucoup sur le post-up. »

Avec 74.8 possessions jouées par match depuis le début de la compétition, l'Equipe de France fait ainsi partie des équipes qui jouent le plus vite de la compétition. Même si Guerschon Yabusele a rappelé face à la Pologne qu'il pouvait prendre le match à son compte, les Bleus restent une équipe homogène, qui s'appuie sur un groupe fort. Un groupe qui a besoin de courir, pour attaquer les défenses adverses en transition, plutôt que placées…

La Géorgie, c'est exactement l'inverse. Avec 68.2 possessions par match en phase de poules, c'était ainsi l'équipe qui jouait le plus lentement de la première phase, afin d'appuyer au maximum sur sa puissance et son secteur intérieur. C'est ainsi la deuxième équipe qui récupère le plus de rebonds offensifs (38.5%), derrière la Turquie !

« On sait qu’ils ont de gros joueurs, surtout à l’intérieur » confirme Isaïa Cordinier. « Pour nous, ce sera un bon test, parce qu’on est diminués à ce poste avec les forfaits, alors que c’est leur force. Ça va être un bon match-up et il faudra qu’on s’adapte. Le plus important, c’est qu’ils jouent très dur, avec beaucoup de fierté. À nous de matcher leur engagement et de montrer encore plus de détermination. Comme je le dis, ce sera une opposition de style. Mais ils ont un MVP de l’ACB, deux joueurs NBA référencés, Toko (Shengelia) qui fait toujours partie des meilleurs cinq en EuroLeague… Donc voilà, ce sera une vraie opposition de style et on va essayer d’imposer la nôtre. »

– Tenir la bataille intérieure. Comme le rappelle le futur joueur de l'Anadolu Efes, il y a de gros joueurs dans le « frontcourt » géorgien. L'Espagne a ainsi fait l'expérience de la puissance et de la taille de Tornike Shengelia (2m06), Sandro Mamukelashvili (2m06), Goga Bitadze (2m08) ou encore Giorgi Shermadini (2m17).

Certes, le premier est clairement diminué suite à ses problèmes d'arythmie cardiaque, et à cause d'une épaule visiblement touchée. Mais il reste un poste 4 particulièrement expérimenté dans le jeu FIBA, et qui peut faire mal aux Bleus par sa vitesse et sa technique. Le secteur intérieur des Bleus, très affaibli suite aux multiples forfaits, se présente donc avec simplement Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard et Mam Jaiteh. Les trois compères font donc devoir se serrer les coudes, et éviter les fautes…

C'était déjà le cas face à l'Islande mais le nouveau joueur de Dubaï (2m11), seul pivot de l'effectif composé par Freddy Fauthoux, aura un rôle absolument essentiel face à la taille et la puissance géorgiennes.

Il devra ainsi tenir le choc sous le cercle, pour empêcher Goga Bitadze et compagnie de s'approcher trop facilement du cercle, tout en permettant de contrôler le rebond sans prendre de fautes rapides. Ce n'est qu'à ces conditions que les extérieurs de l'Equipe de France pourront s'exprimer et prendre de vitesse leurs homologues de Géorgie.

L'EFFECTIF DE LA GÉORGIE

Meneurs : Rati Andronikashvili (Obradorio / Espagne), Kamar Baldwin (Bayern Munich / Allemagne)

Arrières/ailiers : Kakha Jincharadze (Amra Gagra / Géorgie), Giorgi Ochkhikidze (Kustaisi / Géorgie), Duda Sanadze (Esperos Lamias / Grèce), Aleksandre Pevadze (TSU / Géorgie)

Intérieurs : Goga Bitadze (Orlando Magic / NBA), Beka Burjanadze (La Corogne / Espagne), Giorgi Korsantia (Kutaisi / Géorgie), Ilia Londaridze (Batumi / Géorgie), Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors / NBA), Tornike Shengelia (FC Barcelone / Espagne), Giorgi Shermadini (Canarias / Espagne)

Coach : Alexandar Dzikic

L'EFFECTIF DE LA FRANCE

Meneurs : Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas / Lituanie), Theo Maledon (Real Madrid / Espagne)

Arrières/ailiers : Isaïa Cordinier (Anadolou Efes / Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards / NBA), Nadir Hifi (Paris Basketball), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia / Espagne), Elie Okobo (Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks / NBA)

Intérieurs : Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv / Israël), Mam Jaiteh (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Guerschon Yabusele (New York Knicks / NBA)

Coach : Freddy Fauthoux

DIFFUSION

À partir de 14h15, en clair sur TMC (et TF1+) mais également sur beIN Sports 1