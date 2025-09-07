L’Italie va chercher à fatiguer Luka Doncic

Pour son 1/8e de finale, l’Italie va croiser une équipe slovène portée par un Luka Doncic injouable depuis le début de cet Euro. Après cinq matchs, le meneur des Lakers affiche 32.4 points, 8.4 passes et 8 rebonds de moyenne et a notamment réalisé un triple-double face à la Belgique.

Le sélectionneur de l’Italie, Gianmarco Pozzecco, va lui affronter un deuxième membre de la famille Doncic puisque lorsqu’il était joueur, entre 1991 et 2010, il avait eu l’occasion d’affronter le père du quintuple All-Star.

« J’ai joué contre le père de Luka Doncic et je l’ai croisé vendredi » souligne Gianmarco Pozzecco. « J’ai beaucoup de respect pour l'équipe slovène. Même s’il n’y a que deux millions d’habitants, ils ont une sacrée culture du basket et nous ne les avons pas battus depuis 2006. Les faits sont là. »

Contenir l’un des meilleurs joueurs du monde

Pour remporter ce match face à la Slovénie quasiment vingt ans après la dernière victoire, Gianmarco Pozzecco sait très bien qu’il va falloir contenir Luka Doncic. Une mission compliquée, mais le sélectionneur italien espère compter sur la défense de son équipe pour fatiguer l’équipe slovène et ainsi s’imposer.

« Nicolo Melli est l’un des meilleurs défenseurs d’Europe donc c’est normal que nous ayons une bonne défense » rappelle le sélectionneur italien.

Ce secteur défensif est l’une des principales qualités de la sélection italienne qui n’a encaissé que 66.6 points lors de la première phase du tournoi. À l’inverse, celle de la Slovénie est bien plus friable (88.4 points encaissés de moyenne sur les cinq premiers matchs), mais elle peut compter sur un génie offensif que ne possède pas l’équipe transalpine.

« Il domine dans toutes les catégories statistiques, et on ne peut pas l’arrêter » constate Gianmarco Pozzecco. « Avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il faut juste bien défendre et les fatiguer. »

Rendez-vous ce dimanche à 17h30 pour voir si l'Italie viendra à bout de Luka Doncic et de la Slovénie pour avoir le droit de défier l'Allemagne, victorieuse du Portugal, au tour suivant.