La plus grande victoire du basket finlandais ? « C’est tout là haut » pour Lauri Markkanen

« C'est irréel ». Lors de son passage en zone mixte, Lauri Markkanen a eu du mal à réaliser la portée de l'exploit réalisé par la Finlande, victorieuse 92-86 de la Serbie, qui faisait office de favori de la compétition avec l'Allemagne !

L'intérieur du Jazz a tout de même salué le match héroïque de ses coéquipiers, qui ont su le seconder tour à tour, de Mikael Jantunen à Miro Little en passant par Miikka Muurinen, sans oublier Elias Valtonen et son final époustouflant.

« La performance de l'équipe a été excellente. On a eu besoin de chacun d'entre eux ce soir, tous les fans, le staff, et les joueurs. Donc félicitations à eux. On n'en a pas encore fini, mais on va profiter de ce moment. Il est évident qu'on vient de battre une sacrée équipe. Maintenant, il faut aller de l'avant », a-t-il déclaré.

La plus prestigieuse, pour l'instant !

Au regard du passé de l'équipe nationale, ce succès pourrait bien être le plus prestigieux de l'histoire de la Finlande. Au-delà de sa sixième place acquise (à la maison) en 1967, la Finlande n'a atteint les quarts de finale d'un EuroBbasket qu'à une seule reprise, en 2022, avec une défaite face à l'Espagne (100-90), pour terminer le tournoi à la septième place.

S'il ne l'a pas affirmé catégoriquement, Lauri Markkanen a concédé que ce succès face à la Serbie était clairement « tout là haut ».

« C'est un honneur incroyable de pouvoir porter le maillot de la Finlande à chaque fois que nous entrons sur le terrain. Nous avons déjà atteint les quarts de finale une fois, et clairement ce soir, c'est un match qui s'en rapproche. Comme je l'ai dit, c'est une équipe formidable en face, et on a réalisé une excellente performance ».

En conférence de presse, le sélectionneur Lassi Tuovi a lui aussi feinté son interlocuteur. « C'est dur de comparer les équipes, mais c'est clair qu'on est très fiers. On vient de sortir l'une des équipes favorites pour le titre, qui joue un super basket. C'était une grande victoire, et aussi pour le basket finlandais. C'est suffisant », a-t-il précisé.

Une façon de se préparer à marquer encore l'histoire lors de la semaine à venir ?