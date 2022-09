Renversante, l’Espagne écarte la Finlande et file en demi-finale

Pour cette première rencontre des quarts-de-finale, deux équipes considérées comme des outsiders cette année s’affrontent. D’un côté l’Espagne, qui vise une 11e demi-finale consécutive dans un championnat d’Europe, malgré un effectif moins fourni que par le passé, et de l’autre la Finlande, qui n’avait plus atteint le Top 8 depuis 1967.

Le chef d’oeuvre de la Finlande à l’entame

C’est la Finlande qui signe la meilleure entame, avec un premier quart-temps particulièrement réussi. Les « Susijengi » offrent en effet une masterclass de jeu collectif dès le premier acte, avec 30 points marqués en dix minutes (19 pour l’Espagne), avec onze tirs inscrits pour dix passes décisives, et dix joueurs différents qui marquent au moins une fois. Ils plantent même un panier au buzzer de 15 mètres !

Comme le craignait Sergio Scariolo avant la rencontre, la sélection espagnole, dont le premier quart-temps est assez poussif (8/21 aux tirs, 6 ballons perdus), est assez rapidement déroutée par le « hourra basket » de la Finlande, qui galope sur transition, fait bouger la balle de manière très fluide sur demi-terrain et s’offre ainsi plusieurs tirs ouverts derrière l’arc (4/6).

Le coach espagnol, en quête de solutions, mise alors sur une défense de zone quand débute le second quart-temps, pour enrayer l’adresse extérieure finlandaise. Un choix à la réussite mitigée, puisque si l’Espagne remporte certes le quart-temps (24-22), elle concède quand même trois tirs primés supplémentaires et subit la montée en puissance de Lauri Markkanen, discret durant le premier quart-temps avant de trouver son rythme près du cercle.

À la pause, il y a encore neuf points d’écart (52-43), et la Finlande semble installée dans le fauteuil du leader.

Une « Roja » à réaction

Sauf qu’en face, c’est toujours l’Espagne, certes moins clinquante que celle qui a plané sur l’Europe ces vingt dernières années, et elle n’abdique pas si facilement.

Au retour des vestiaires, les joueurs de Coach Scariolo passent la cinquième vitesse et signent leur premier vrai passage faste en attaque dans cette rencontre : un 17-7 en quatre minutes pour passer devant au tableau d’affichage (60-59), sous l’impulsion des frères Hernangomez habités par l’envie de rejoindre le dernier carré.

Dans sa totalité, le troisième quart-temps est finalement un temps fort pour la « Roja », qui l’emporte 30 à 15 et aborde ainsi le dernier quart-temps avec un momentum favorable (73-67). Durant ces dix minutes, la Finlande a perdu la magie de son collectif de la première mi-temps, à l’image de son total de pertes de balle qui explose et s’approche des quinze unités…

L’éternel Rudy Fernandez s’en mêle

Pendant quelques minutes dans le dernier quart-temps, on assiste à un chassé-croisé entre les deux nations, et on se dit même que Lauri Markkanen, qui signe encore une grosse performance (28 points et 11 rebonds), va sauver la mise aux siens. Un potentiel scénario vite jeté aux oubliettes par l’Espagne, et notamment par Rudy Fernandez.

Le vétéran de la sélection espagnole enchaine plusieurs actions importantes, dont deux tirs primés à des moments cruciaux en toute fin de partie.

Au terme d’une seconde mi-temps renversante (57 points marqués), l’Espagne s’offre donc sa onzième demi-finale consécutive dans un Euro ! Les Finlandais, de leur côté, sortent avec les honneurs après une campagne de très bonne facture, portés par un Lauri Markkanen XXL tout au long du tournoi. Même s’ils regretteront leur passage à vide dans le troisième quart-temps, après avoir eu 16 points d’avance en première période…

Sergio Scariolo et ses hommes affronteront, dans la première demi-finale de l’EuroBasket, le gagnant de la deuxième rencontre de la soirée, entre l’Allemagne hôte et la Grèce de Giannis Antetokounmpo.