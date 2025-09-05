Avec 13 victoires de suite, les Aces égalent un record de franchise

Le 2 août dernier, Las Vegas se faisait gifler méchamment par les Lynx : -43 (111-58). À l’époque, les Aces affichaient un bilan de 14 victoires pour 14 défaites et avaient du mal à s’installer dans le Top 8 au classement.

Alors que tout semblait annoncer une saison compliquée pour la franchise du Nevada, cette défaite s'est avérée être un électrochoc puisque depuis les Aces n’ont plus perdu le moindre match avec une série en cours de 12 victoires de suite avant ce duel contre les Lynx.

Face à la meilleure équipe de la Ligue, les Aces ont confirmé qu'elles étaient irrésistibles en ce moment, s'imposant 97-87 derrière une A’ja Wilson, encore une fois dominatrice, avec 31 points, 8 rebonds et 2 passes. La star de Las Vegas ajoute un nouvel élément dans son dossier pour le titre de MVP et semble plus que jamais favorite à sa propre succession. Dans la même rencontre, sa concurrente directe au trophée, Napheesa Collier, a été plus discrète finissant la soirée avec 12 points et 6 rebonds à 5/13 au tir.

Grâce à cette victoire, Las Vegas enchaîne donc un 13e succès de rang et égale son record de franchise déjà établi la saison dernière.

« Le début de saison était frustrant parce que même si nous perdions des matchs, nous n’étions jamais loin » se rappelle Becky Hammon. « Et on savait très bien que dès que le vent allait tourner, cela allait devenir terrifiant. C’est ce qui caractérise les grandes équipes. »

Becky Hammon s’attendait donc à voir les choses changer malgré le début d’exercice compliqué et c'était également le cas pour A’ja Wilson : « Nous devions juste continuer à nous faire confiance, nous sommes toutes dans la même galère. Quand on voit tout ce que nous avons fait, ce qui se passe en ce moment n’est pas une surprise. »

À la poursuite du Mercury 2014

Dans l’histoire de la WNBA, elles ne sont que sept équipes à avoir réalisé une série de 13 victoires de suite avec en tête les Los Angeles Sparks qui avaient remporté 18 matchs consécutifs lors de la saison 2001. S’il ne reste pas assez de matchs aux Aces pour égaler ce record, Las Vegas pourrait établir la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire en remportant ses trois dernières rencontres.

Un objectif a priori abordable puisqu’elles affronteront deux fois le Sky qui n’a plus rien à jouer et les Sparks qui pourraient encore lutter pour leur place en playoffs. Avec trois succès de plus, les Aces en seraient à 16 victoires de suite, une prouesse déjà réalisée par le Mercury en 2014.

« C’est une bonne chose » commente Becky Hammon à propos de cette série de victoire. « Mais nous pensons déjà au prochain match, nous voulons rester dans l’instant présent. Faire de tels efforts soir après soir, ce n’est pas une chose facile. »

Malgré ce 13e succès consécutif, les Aces ne sont pas encore assurées de finir deuxièmes au classement puisqu’elles affichent un bilan de 27 victoires pour 14 défaites, soit le même que celui du Dream et du Mercury.