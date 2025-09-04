NBA
Luka Doncic offre la première place du Groupe D à la France

Publié le 4/09/2025

Avec 37 points à 12/21 au tir, 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions, Luka Doncic a porté la Slovénie (106-96) face à Israël. Les Bleus sont donc premiers de leur groupe.

Luka DoncicAprès avoir assuré face à l'Islande, la France devait compter sur une victoire de la Slovénie face à Israël pour récupérer la première place du Groupe D. Et Luka Doncic a répondu à l'appel.

Car si Deni Avdjia (34 points, 9 rebonds) s'est également mis en évidence, la superstar des Lakers a posé son empreinte sur le match, avec une ligne de stats extrêmement épaisse : 37 points à 12/21 au tir, 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions. De quoi frôler un nouveau triple-double, même s'il ajoute aussi 7 pertes de balle.

Avec le soutien d'Aleksej Nikolic (16 points) ou encore Rok Radovic (14 points), Luka Doncic a ainsi permis à la Slovénie de s'imposer (106-96), offrant ainsi la première place du Groupe D aux Bleus.

En huitièmes de finale, la France défiera donc la Géorgie ou la Grèce, en fonction du résultat entre l'équipe de Giannis Antetokounmpo et l'Espagne. Si la sélection hellène s'impose, c'est la Géorgie qui croisera la route des Bleus. Si c'est la Roja qui gagne, la France sera opposée au « Greek Freak ».

La mauvaise nouvelle, c'est par contre la partie de tableau puisque si elle gagne son huitième de finale, la France risque de tomber contre la Serbie en quart de finale, puis potentiellement l'Allemagne en demi…

Par Dimitri Kucharczyk
