France – Islande : un boost de confiance avant les huitièmes

Pour leur dernier match de poule face à l'Islande, les Bleus n'ont pas fait dans le détail. Un 14-4 initial qui se transforme en 36-9 sur le premier quart, et un coup de chaud dont ne se remettront jamais les Islandais, sèchement battus de 40 points (114-74). La troupe de Freddy Fauthoux boucle donc sa première phase d'Euro avec 4 victoires et 1 défaite, en attendant de savoir qui elle affrontera en huitièmes de finale…

Un rouleau-compresseur

Face au géant du Petit Poucet islandais, Tryggvi Hlinason, les Bleus attaquent sans tarder, avec 8 des 10 premiers points inscrits par Mam Jaiteh. L'Equipe de France est sérieuse et appuie sur l'intérieur d'entrée de jeu, un 14-4 d'entrée, exclusivement dans la peinture.

En travers depuis le début de la compétition, Théo Maledon rentre enfin un 3-points et retrouve un peu de confiance sur le tir extérieur. C'est bien simple : la France écrabouille déjà son adversaire d'un 36-9 en premier quart. Les Bleus carburent au super en attaque, à 15/20 aux tirs contre 4/21 pour l'Islande.

Le deuxième quart est plus équilibré avec Martin Hermannsson qui met le nez à la fenêtre et Hlinason qui pèse de tout son poids près du cercle (même s'il n'est pas beaucoup servi).

Freddy Fauthoux fait tourner l'effectif et Elie Okobo garde le bon rythme pour ajouter 10 points, meilleur scoreur avec Mam Jaiteh à la pause. Les hommes en forme se montrent aussi, à savoir Zaccharie Risacher (9 points à 3/3 à 3-points) et Jaylen Hoard (8 points). Tout roule à la mi-temps : +32 (66-34).

Huit Bleus à 10 points ou plus

Seul joueur à ne pas rentrer sur le terrain : Nadir Hifi est titulaire pour reprendre l'action. L'arrière parisien artille sans hésitation pour arriver rapidement à 11 points marqués.

Il envoie aussi Bilal Coulibaly au alley-oop pour des Bleus qui font le show. Avant ça, c'était Zaccharie Risacher qui décollait sur la contre-attaque. Avec cinq joueurs à 10 points ou plus, les Français partagent bien le ballon et remettent un écart en s'imposant 24-12 sur la période. ça donne +42 avant le dernier quart (90-46).

Sans véritable suspense, le dernier quart offre une nouvelle piste de décollage pour Bilal Coulibaly qui en remet une couche pour le dunkorama ! La barre des 100 points est allègrement dépassée, avec encore cinq minutes à disputer. Les copains azuréens, TLC et Cordinier, atteignent à leur tour les 10 points marqués. L'attaque des Bleus s'est fait plaisir (114-74) avant le début des phases finales. Désormais, on attend de connaître l'adversaire…