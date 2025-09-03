NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Derby balte en huitièmes de finale, entre la Lituanie et la Lettonie

Publié le 3/09/2025 à 22:30 Twitter Facebook

On connait les affiches des quatre premiers 1/8e de finale, qui auront lieu samedi. Avec notamment un duel entre la Lituanie et la Lettonie.

La Lettonie face à la LituanieSi la victoire de la Grande-Bretagne face au Monténégro a pu surprendre, et qu'il était bien difficile de prédire le résultat de la rencontre entre le Portugal et l'Estonie, les autres favoris ont assuré.

La Lituanie s'est pourtant fait peur, avant finalement de réussir à s'imposer face à la Suède (74-71).

Voir les stats sur Proballers


De quoi terminer à la deuxième place du Groupe B, pour croiser la Lettonie en huitièmes de finale. Kristaps Porzingis et ses coéquipiers étaient assurés de finir à la troisième place du Groupe A, mais ils ont terminé cette phase de poules en offrant une démonstration offensive (109-75) face à la République tchèque.

Derrière les frères Bertans, les Lettons ont ainsi shooté à 17/36 derrière la ligne à 3-points et rappellent qu'ils peuvent faire tomber n'importe qui dans un bon soir. La Lituanie en avait d'ailleurs fait les frais en 2023…

Voir les stats sur Proballers


En tenant Lauri Markkanen (11 points à 4/15 au tir), l'Allemagne s'est de son côté rendue la tâche facile face à la Finlande. Première du Groupe B, et invaincue, la Mannschaft fera face au Portugal en huitièmes de finale.

Voir les stats sur Proballers


Enfin, grâce à sa victoire face à la Serbie, la Turquie affrontera de son côté la Suède en huitièmes de finale, alors que Nikola Jokic et ses camarades feront de leur côté face à la Finlande.

LES PREMIÈRES AFFICHES DES HUITIÈMES DE FINALE

11h00 | Turquie – Suède
14h15 | Allemagne – Portugal
17h30 | Lituanie – Lettonie
20h45 | Serbie – Finlande

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes