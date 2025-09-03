Derby balte en huitièmes de finale, entre la Lituanie et la Lettonie

Si la victoire de la Grande-Bretagne face au Monténégro a pu surprendre, et qu'il était bien difficile de prédire le résultat de la rencontre entre le Portugal et l'Estonie, les autres favoris ont assuré.

La Lituanie s'est pourtant fait peur, avant finalement de réussir à s'imposer face à la Suède (74-71).

De quoi terminer à la deuxième place du Groupe B, pour croiser la Lettonie en huitièmes de finale. Kristaps Porzingis et ses coéquipiers étaient assurés de finir à la troisième place du Groupe A, mais ils ont terminé cette phase de poules en offrant une démonstration offensive (109-75) face à la République tchèque.

Derrière les frères Bertans, les Lettons ont ainsi shooté à 17/36 derrière la ligne à 3-points et rappellent qu'ils peuvent faire tomber n'importe qui dans un bon soir. La Lituanie en avait d'ailleurs fait les frais en 2023…

En tenant Lauri Markkanen (11 points à 4/15 au tir), l'Allemagne s'est de son côté rendue la tâche facile face à la Finlande. Première du Groupe B, et invaincue, la Mannschaft fera face au Portugal en huitièmes de finale.

Enfin, grâce à sa victoire face à la Serbie, la Turquie affrontera de son côté la Suède en huitièmes de finale, alors que Nikola Jokic et ses camarades feront de leur côté face à la Finlande.

LES PREMIÈRES AFFICHES DES HUITIÈMES DE FINALE

11h00 | Turquie – Suède

14h15 | Allemagne – Portugal

17h30 | Lituanie – Lettonie

20h45 | Serbie – Finlande