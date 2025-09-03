Nikola Vucevic quitte la sélection du Monténégro sur un terrible revers face à la Grande-Bretagne

Une première historique, sans avoir à jouer, quelle journée pour le basket suédois ! La Suède est assurée de disputer les huitièmes de finale de l'Euro pour la première fois de son histoire avant même de jouer dans l'après-midi ce mercredi contre la Lituanie. Elle pourra remercier le Monténégro, passé complètement à côté de son sujet et battu par la Grande-Bretagne (89-83). Avec ce résultat, les Monténégrins prennent la porte de sortie, ce même si la Suède s'incline contre les Lituaniens, au jeu de la différence de points particulière.

En cas de revers des Suédois, ils termineraient au pire à égalité avec le Monténégro et la Grande-Bretagne avec une victoire pour quatre défaites, et un bilan identiques lors des confrontations directes (1-1). Mais leur victoire confortable sur les Britanniques plus tôt dans la compétition (78-59) leur permet de terminer dans tous les cas avec une meilleure différence de points particulière (+13) que le Monténégro (0) et la “Team GB” (-13).

Dernière amère pour Nikola Vucevic

Pour les Monténégrins, le coup est rude après avoir terminé à une solide 11e place de la Coupe du monde il y a deux ans avec un bilan positif (3 victoires – 2 défaites) et deux qualifications en huitièmes de finale lors des Eurobasket 2017 et 2022. Mais le résultat est totalement logique tant les coéquipiers de Nikola Vucevic (31 points, 11 rebonds, 7 passes et 40 d'évaluation) ont manqué leur rencontre.

Le Monténégro s'est ainsi empêtré dans la pression demi-terrain, voire tout-terrain, mise par les Britanniques, qui avaient pourtant perdu leurs quatre premiers matchs avec un écart moyen de 34 points. Mais après la gifle colossale subie par l'Allemagne (120-57), la Grande-Bretagne a fait preuve d'un bel orgueil pour provoquer 18 ballons perdus.

Les bourreaux monténégrins sont deux vieilles connaissances du basket français. Myles Hesson (six saisons dans quatre clubs différents) a été impérial avec 25 points, 7 rebonds et 4 passes, alors qu'Akwasi Yeboah (deux saisons en Elite 2 entre 2020 et 2022) a fait parlé son adresse avec 23 points dont 4/10 à 3-points. Les Britanniques ont pris l'ascendant dans le deuxième quart-temps, et ont résisté jusqu'au bout au retour adverse. La formation des Balkans avait repris la tête à moins de deux minutes de la fin sur un tir lointain heureux, synonyme de qualification provisoire… mais finalement bien éphémère.

Triste sortie pour Nikola Vucevic, qui a confirmé dans la foulée de la rencontre sa retraite internationale.