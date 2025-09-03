Victor Wembanyama continue ses visites estivales… à la NASA

Sa deuxième saison NBA stoppée à cause d'une thrombose veineuse profonde, Victor Wembanyama a dû longtemps rester éloigné des parquets et n'a pas pu participer à l'Euro. Il a donc multiplié les visites cet été.

On l'a ainsi vu chez les moines Shaolin en Chine, en train de joueur aux échecs à Las Vegas ou au Chesnay, ou encore en train de s'entraîner avec Kevin Garnett, et le voilà de passage à Houston. Plus précisément au Centre spatial Lyndon B. Johnson pour côtoyer les astronautes de la NASA.

Passionné par l'espace, « l'Alien » a eu droit à un petit tour des installations, des modules de la Station spatiale internationale en passant par le centre de contrôle, sans oublier un tour en rover lunaire.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

