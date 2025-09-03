Victor Wembanyama continue ses visites estivales… à la NASA

Sa deuxième saison NBA stoppée à cause d'une thrombose veineuse profonde, Victor Wembanyama a dû longtemps rester éloigné des parquets et n'a pas pu participer à l'Euro. Il a donc multiplié les visites cet été.
On l'a ainsi vu chez les moines Shaolin en Chine, en train de joueur aux échecs à Las Vegas ou au Chesnay, ou encore en train de s'entraîner avec Kevin Garnett, et le voilà de passage à Houston. Plus précisément au Centre spatial Lyndon B. Johnson pour côtoyer les astronautes de la NASA.
Passionné par l'espace, « l'Alien » a eu droit à un petit tour des installations, des modules de la Station spatiale internationale en passant par le centre de contrôle, sans oublier un tour en rover lunaire.
|Victor Wembanyama
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|SAN
|71
|30
|46.5
|32.5
|79.6
|2.3
|8.4
|10.6
|3.9
|2.2
|1.2
|3.7
|3.6
|21.4
|2024-25 ☆
|SAN
|46
|33
|47.6
|35.2
|83.6
|1.8
|9.2
|11.0
|3.7
|2.3
|1.1
|3.2
|3.8
|24.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.