Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Victor Wembanyama continue ses visites estivales… à la NASA

Publié le 3/09/2025 à 13:10
Modifié le 3/09/2025 à 14:11 Twitter Facebook

Victor Wembanyama profite de son été pour multiplier les visites. Passionné par l'espace, Wemby est ainsi passé à Houston, pour visiter les installations de la NASA.

Victor WembanyamaSa deuxième saison NBA stoppée à cause d'une thrombose veineuse profonde, Victor Wembanyama a dû longtemps rester éloigné des parquets et n'a pas pu participer à l'Euro. Il a donc multiplié les visites cet été.

On l'a ainsi vu chez les moines Shaolin en Chine, en train de joueur aux échecs à Las Vegas ou au Chesnay, ou encore en train de s'entraîner avec Kevin Garnett, et le voilà de passage à Houston. Plus précisément au Centre spatial Lyndon B. Johnson pour côtoyer les astronautes de la NASA.

Passionné par l'espace, « l'Alien » a eu droit à un petit tour des installations, des modules de la Station spatiale internationale en passant par le centre de contrôle, sans oublier un tour en rover lunaire.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes