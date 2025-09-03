Télévision : un pic à un million de téléspectateurs devant France – Pologne

Après avoir enregistré 300 000 téléspectateurs de moyenne face à la Belgique, puis 500 000 face à la Slovénie et Israël, le groupe TF1 a cette fois attiré 626 000 téléspectateurs pour la rencontre des Bleus face à la Pologne.

Certes, l'horaire du match, en « prime time », a aidé, mais c'est tout de même un bon score pour TFX, qui enregistre donc 3.6% de parts de marché sur la soirée, et se classe deuxième chaîne de la TNT.

Seul W9, avec la diffusion du film Pearl Harbor, a fait un peu mieux (669 000 téléspectateurs) alors que le groupe TF1 indique qu'un pic à un million de téléspectateurs a été enregistré en fin de match, pour voir Guerschon Yabusele réussir à contenir le retour de la Pologne, et ainsi rester en course pour la première place du Groupe D.

Du côté du groupe TF1, on continue en tout cas de se réjouir des audiences de l'Equipe de France, et on espère sans doute que les Bleus iront le plus loin possible, les matchs à élimination directe devant attirer encore plus de monde.