Natalie Nakase dans les pas de Joe Mazzulla

Avant d'effectuer ses premiers pas en WNBA avec les Valkyries, Natalie Nakase a pu recevoir des conseils de plusieurs entraîneurs réputés de NBA. Parmi eux, on retrouve Joe Mazzulla, champion NBA en 2024 avec Boston.

« Je n'en serais pas là sans tous mes mentors » reconnaît Natalie Nakase. « J’ai contacté Joe Mazzulla à l’intersaison parce que c’était un jeune entraîneur qui devait remporter un titre. Les bannières sont la seule chose acceptable à Boston. J’ai été très chanceuse qu’il m’accorde autant de temps. »

Aux côtés de l’entraîneur des Celtics, Natalie Nakase a pu constater que Joe Mazzulla laissait énormément ses assistants prendre les devants. Une méthode que la technicienne applique également sur le banc des Valkyries.

« Quand j’étais avec lui, j’ai pu voir à quel point son staff était uni »explique Natalie Nakase. « Le premier jour d’entraînement, je cherchais à savoir qui était l’entraîneur du banc ou encore celui qui s’occupe des vidéos. J’étais incapable de dire qui faisait quoi parce que tout le monde participait énormément à l’entraînement. »

« Juste un assistant comme les autres »

Natalie Nakase a pu échanger avec son staff et tous ses entraîneurs adjoints lui ont expliqué que Joe Mazzulla se voyait simplement comme un assistant qui avait été promu car il était d'abord l'adjoint d'Ime Udoka.

« Dans son staff, il n’y a aucune hiérarchie et c’est ce que je voulais pour le mien » poursuit l’ancienne assistante de Doc Rivers aux Clippers. « Avec cette méthode, tout le monde est investi et cela donne un certain sentiment d’humilité puisque l’on se rend compte que personne n’est au-dessus de l’équipe. »

Cette philosophie semble fonctionner à merveille à Golden State puisqu’avec son bilan de 22 victoires pour 18 défaites et la troisième meilleure défense de WNBA, les Valkyries sont en bonne position pour accéder aux playoffs dès leur première saison, du jamais-vu pour une franchise d'expansion dans l'histoire de la Grande Ligue féminine.