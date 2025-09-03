Les Valkyries étouffent le Liberty et se rapprochent des playoffs

Les Valkyries y sont presque ! La franchise de Golden State est sur une voie quasi royale pour décrocher sa place en playoffs dès sa première saison dans la ligue après son succès sur le tenant du titre le Liberty mardi soir (66-58). Dans un match de défense, les coéquipières de Janelle Salaün, Iliana Rupert et Carla Leite ont fait fort en limitant New York à seulement 31,6 % au tir.

Les Valkyries ont accéléré en fin de deuxième quart-temps grâce à un 26-8 porté par l'adresse irrésistible de Kate Martin (11 points à 3-5 à 3-points en neuf minutes). En tête de 14 longueurs à la pause (40-26), la formation californienne n'a plus desserré l'étau. En forme depuis son retour de blessure, Breanna Stewart a été magnifiquement contenue à 2 points (1/8 au tir) et trois balles perdues en première période.

Elle a beau avoir retrouvé un peu de couleurs au retour des vestiaires (19 points mais à 4/15 au final), Golden State avait déjà pris le large. Les joueuses locales ont compté jusqu'à 24 points d'avance dans le troisième acte.

Une seule victoire pourrait suffire à Golden State

Temi Fagbénlé termine avec 16 points, Janelle Salaün est deuxième meilleure marqueuse des siennes avec ses 10 unités. Deux, comme le nombre de succès manquants des Valkyries pour se qualifier pour les playoffs.

Une défaite des Sparks mercredi à Atlanta et Golden State aurait une première opportunité de valider leur place en “postseason” dès jeudi contre Dallas. Une qualification serait historique, puisqu'aucune équipe d'expansion n'avait atteint les playoffs dès sa première saison dans l'histoire de la WNBA.

Maigre consolation pour le Liberty dans son match raté du soir, la défaite du Fever dans le même temps lui assure de son côté sa qualification. Mais ce cinquième revers de rang à l'extérieur, et le troisième match sans Sabrina Ionescu, toujours touchée à l'orteil, n'a pas de quoi rassurer dans la quête d'un “back-to-back” en fin de saison.