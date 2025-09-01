Iliana Rupert réussit son meilleur match en WNBA

Les Valkyries sont en passe de valider leur extraordinaire première saison par une participation en playoffs ! Un exploit qui aura été rendu possible par tout un groupe, dans lequel figure trois joueuses françaises qui ont encore brillé cette nuit dans la victoire face à Indiana, entre Carla Leite (7 points), Janelle Salaün (10 points, 4 rebonds) et surtout Iliana Rupert (21 points). Avec ce succès 75-63, Golden State laisse son inconfortable 8e place à Indiana.

Dernière arrivée, Iliana Rupert a ainsi sorti son meilleur match en carrière en WNBA pour guider Golden State jusqu'à la victoire dans un match ô combien important dans la course aux playoffs. En face, si Caitlin Clark était bien du déplacement, la meneuse s'est contentée de supporter ses coéquipières au bord du terrain. Comme lors du match précédent remporté sur le fil face à Los Angeles, Kelsey Mitchell a souffert en attaque (14 points à 4/14 au tir), et Aliyah Boston n'a cette fois pas pu sauver les meubles (4 points), sans oublier le 1/10 au tir d'Odyssey Sims.

Le tandem Salaün-Rupert a donné le ton d'entrée avec deux paniers à 3-points chacune pour placer les Valkyries sur la bonne voie et chauffer les fans (14-5).

Dans un bon soir, Iliana Rupert a remis le couvert avant la fin d'un premier quart-temps bouclé avec 11 longueurs d'avance (25-14). S'en est suivi un 9-0 marqué par un nouveau panier extérieur de Janelle Salaün pour porter l'écart à +20 (34-14). Autant dire que jusque-là, le plan de Golden State se déroulait parfaitement !

Le “Leite Show” pour accompagner le festival Rupert

Indiana a su faire le dos afin de rester en vie, plaçant alors un 8-0 jusqu'à ce que le 3-points de Kelsey Mitchell avant la pause ne maintienne l'espoir (44-32). L'arrière a ensuite accompagné une Natasha Howard déterminée pour permettre à Indiana de grappiller son retard. Si bien qu'après un dernier lay-up d'Aerial Powers, le Fever ne pointait plus qu'à -7 avec encore dix minutes à jouer (55-48).

Cette fois, c'est un 11-0 qui a fini par faire plier le Fever, séquence marquée par un nouveau 3-points d'Iliana Rupert et un lay-up d'une Carla Leite en mode pile électrique (66-50). La Française a continué de participer au jeu, allant jusqu'à trouver Veronica Burton qui a eu tout le loisir de servir Iliana Rupert dans le corner pour un 3-points ouvert de plus. Après une interception sur Lexie Hull, Carla Leite y est allé de son 2+1 sur un tir mordant la ligne à 3-points, sur une nouvelle passe décisive de Veronica Burton.

Cette fois, la messe était dite, et Golden State a pu savourer son succès final : 75-63. La fin de saison s'annonce passionnante du côté de Golden State qui va à présent recevoir New York mardi pour un nouveau match de gala. Dans le même temps, Indiana se rendra à Phoenix pour un nouveau match délicat à négocier.