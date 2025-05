Natalie Nakase face au défi d’une franchise d’expansion

En 2014, Natalie Nakase écrivait l’histoire en devenant la première femme à devenir assistante pour une franchise NBA, pour les Clippers en Summer League.

Plus de dix ans plus tard, la technicienne de 45 ans se retrouve à la tête du banc des Golden State Valkyries qui débuteront leur parcours en WNBA ce vendredi, avec la réception des Los Angeles Sparks.

« Je pense que c’est une bonne chose », explique ainsi Natalie Nakase à The Athletic à propos de ce nouveau défi. « Je suis quelqu’un de plutôt ennuyeux. Cela ne me dérange pas de travailler tous les jours. Je pense que ça correspond plutôt bien à la construction d’une nouvelle équipe, non ? J’accepte d’aider à la création d’une nouvelle culture, d’une nouvelle identité et d’une nouvelle communauté. »

Durant l’intersaison, les Valkyries ont dû jongler entre les différentes règles qui structurent les franchises d’expansion pour créer un effectif cohérent, menées par la Tiffany Hayes, la meilleure remplaçante de WNBA en titre. Ainsi, la première mission de cette nouvelle équipe de Golden State sera de faire une meilleure impression que le Chicago Sky en 2006 (5 victoires pour 20 défaites) et l’Atlanta Dream en 2008 (4 victoires pour 30 défaites) qui étaient restés dans les profondeurs de la WNBA pour leur première saison dans la Grande Ligue féminine.

Une femme d’expérience

Et pour mener Golden State le plus loin possible, le « front office » a ainsi choisi une femme d’expérience. Car si Natalie Nakase s’apprête à vivre sa première expérience d’entraîneuse en chef, cette dernière écume les bancs de NBA et de WNBA depuis de longues années. À l’instar d’Erik Spoelstra, elle a commencé en tant qu’analyste vidéo pour gravir peu à peu les échelons. Après avoir œuvré en tant qu’assistante de Doc Rivers aux Clippers, elle était aux côtés de Becky Hammon sur le banc des Las Vegas Aces où elle a pu remporter le titre WNBA en 2022 et 2023.

« Je suis vraiment obsédée par le basket. Il n’existe pas un travail qui me correspond davantage« , avoue la technicienne. « J’ai été préparée à ce poste dès mon plus jeune âge, grâce à mon père qui m’a appris comment entraîner et travailler dur. Maintenant, je veux transmettre tout ce savoir à la jeune génération. »

Comme toute franchise d’expansion, il ne faut pas s’attendre à voir l’équipe féminine de Golden State être au sommet de la WNBA dès cette saison, mais Natalie Nakase veut surtout une équipe qui se bat à tous les matchs et qui ne se laisse pas abattre face à l’adversité. Une caractéristique déjà aperçue lors du premier match de présaison face aux Sparks où les Valkyries furent menées de 14 points avant de remonter au score pour finir par s’incliner.

Steve Kerr et Tyronn Lue pour l’épauler

Pour réussir au mieux cette première expérience, Natalie Nakase a décidé de demander conseil à deux entraîneurs très réputés en NBA, Steve Kerr et Tyronn Lue, mais aussi à Emma Hayes, l’entraîneuse de l’équipe féminine américaine de football. Ces trois techniciens, souvent sous le feu des projecteurs, vont aider l’américano-japonaise à embrasser cette position si particulière… et dans laquelle elle n’a pas l’habitude de se trouver.

« Je n’ai jamais pensé à être le visage de quoi que ce soit« , explique Natalie Nakase. « Pour être transparente, je ne suis pas du genre à me mettre en avant. Mon père ne m’a pas élevé comme ça, nous faisons les choses à l’abri des regards. Nous travaillons dur et nous ne voulons aucun crédit. Donc là, je suis totalement hors de ma zone de confort, mais ça me va. J’ai signé pour ça. »

Reste à savoir jusqu’où Natalie Nakase pourra mener ses Golden State Valkyries pour leur première saison WNBA.