Thanasis Antetokounmpo a dû faire ses preuves

Après un an sans jouer, à cause d'une rupture d'un tendon d'Achille, Thanasis Antetokounmpo va retrouver la NBA à la rentrée, et ce sera à Milwaukee où il épaule son frère Giannis depuis 2019. C'est grâce à l'EuroBasket, et ses premières sorties avec la Grèce qu'il a convaincu le GM Jon Horst, son coach Doc Rivers et l'assistant Darvin Ham, tous présents à Chypre.

« Bien sûr. Ils étaient là après le premier match contre l’Italie, et ils étaient enthousiastes parce que j'avais défendu. J'ai fait mon travail, c’est mon rôle », raconte-t-il à propos de sa sortie face à l'Italie (6 points, 3 rebonds, 1 contre, 1 interception). « L’important, c’est que toute personne qui revient (après une telle blessure), avec une équipe ou dans un tournoi comme celui-ci, doit à nouveau faire ses preuves. C’est ça, le basket. Tout ce que tu as accompli jusque-là compte, c’est ton CV, mais tu dois faire tes preuves chaque jour. C’est ça, le sport professionnel. »

« Un cadeau de Dieu »

Blessé en mai 2024, Thanasis Antetokounmpo aura attendu quasiment 16 mois pour retrouver son niveau, et il remercie tous ceux qui l'ont aidé à ne pas flancher. À 33 ans, c'est difficile d'en passer par une saison blanche lorsqu'on est un simple « role player ».

« Je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, ainsi que ma famille. Le plus grand défi a été de revenir physiquement à ce niveau. C’était la première étape, et ensuite le reste suivra. C’était très important pour moi d’avoir cette opportunité, et je remercie vraiment Dieu » confie-t-il avant d'évoquer la fin de cette phase de poule. « Ce à quoi je pense en ce moment, c’est le prochain match contre la Bosnie, mais avoir une équipe est pour moi un cadeau de Dieu, une récompense pour tous les efforts que j’ai fournis pour revenir. Ce n’est pas facile, mais j’ai toujours cette envie de travailler. »