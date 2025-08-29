Doc Rivers à l’Euro pour voir Giannis et « piquer des systèmes »

Dominateur face à l'Italie (31 points et 7 rebonds en 29 minutes), pour les débuts victorieux de la Grèce dans cet Euro, Giannis Antetokounmpo a assurément fait forte impression à trois de ses entraîneurs.

Vassilis Spanoulis, qui dirige évidemment la sélection grecque, mais également Doc Rivers et Darvin Ham, respectivement coach et assistant chez les Bucks, qui ont tout simplement fait le déplacement à Chypre, pour le regarder jouer.

« C'est bien de voir Giannis jouer bien sûr, mais c'est surtout bien de voir tout le monde jouer dans l'ensemble. Puis je suis à Chypre, donc tout va bien » a d'abord apprécié Doc Rivers, qui n'en oublie pas non plus d'étudier le jeu. « J'adore observer les mouvements, la manière dont ça joue. Je pique toujours quelques systèmes, car je regarde et j'en ramène certains à la maison pour les utiliser. Donc oui, j'adore tous les mouvements, tout ce qui est joué poste haut. »

Plus de jeu au poste, moins le ballon entre les mains

Ce voyage en Europe est en tout cas l'occasion pour les deux techniciens de Milwaukee d'évoquer le cas Giannis Antetokounmpo et les différences qui existent dans sa manière de jouer en FIBA et en NBA.

« Il joue davantage au poste ici, mais c'est à peu près la même chose, dans l'ensemble » a constaté Doc Rivers, tandis que Darvin Ham a de son côté analysé ceci : « Il essaie d'impliquer ses coéquipiers et de leur permettre de l'aider autant que lui ne les aide. C'est davantage orienté sur le collectif, il y a plus de systèmes, tout ça est différent ici. Ils ne jouent pas aussi vite que nous en NBA, mais son taux d'utilisation est énorme en NBA : il a constamment le ballon entre les mains, donc c'est un peu différent pour lui comme rôle là-bas. »

Sauf changement de dernière minute, les deux hommes devraient revenir ce samedi, pour l'affrontement entre la Grèce et Chypre, dans ce qui devrait constituer une nouvelle démonstration de Giannis Antetokounmpo.

« Il essaie de jouer de la bonne manière, de représenter son pays du mieux possible » a ajouté Darvin Ham. « C'est un gros travailleur, il est toujours en train de bosser. J'étais là à l'entraînement [mercredi] et il travaillait encore son jeu avant puis après la séance… Donc je m'attends à ce qu'il réussisse un gros tournoi. »

Crédit photo : FIBA.com