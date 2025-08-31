NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Bucks prolongent Thanasis Antetokounmpo

Publié le 31/08/2025 à 20:14 Twitter Facebook

Même si son impact est faible sur le terrain, Thanasis Antetokounmpo sera toujours aux côtés de son frère à Milwaukee.

thanasis antetokounmpoQue les fans des Bucks se rassurent, Giannis Antetokounmpo ne devrait pas quitter le Wisconsin dans les semaines qui viennent… C'est ce qu'on peut conclure du nouveau contrat de son frère, Thanasis, qui s'est engagé pour un an et 2.9 millions de dollars. Au début de l'été, il se murmurait qu'il prolongerait si son petit frère n'était pas transféré.

À 33 ans, le grand-frère de Giannis sort d'une saison blanche après une rupture d'un tendon d'Achille. De nouveau sur pied, il a retrouvé ses frères en sélection, et il tourne à 3.3 points, 2.3 rebonds et 1.3 interception de moyenne avec la Grèce, toujours invaincue après trois matches. Le tout sous les yeux du coach Doc Rivers et de son assistant Darvin Ham.

Aux côtés de Giannis depuis 2019, Thanasis a disputé plus de 200 matches avec les Bucks, et il était de l'effectif titré en 2021.

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 NYK 2 3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2019-20 MIL 20 6 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8
2020-21 MIL 57 10 48.9 24.1 51.0 1.0 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9
2021-22 MIL 48 10 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6
2022-23 MIL 37 6 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4
2023-24 MIL 34 5 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9
Total   198 8 50.9 14.3 52.9 0.7 0.9 1.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes