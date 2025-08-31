Les Bucks prolongent Thanasis Antetokounmpo

Que les fans des Bucks se rassurent, Giannis Antetokounmpo ne devrait pas quitter le Wisconsin dans les semaines qui viennent… C'est ce qu'on peut conclure du nouveau contrat de son frère, Thanasis, qui s'est engagé pour un an et 2.9 millions de dollars. Au début de l'été, il se murmurait qu'il prolongerait si son petit frère n'était pas transféré.

À 33 ans, le grand-frère de Giannis sort d'une saison blanche après une rupture d'un tendon d'Achille. De nouveau sur pied, il a retrouvé ses frères en sélection, et il tourne à 3.3 points, 2.3 rebonds et 1.3 interception de moyenne avec la Grèce, toujours invaincue après trois matches. Le tout sous les yeux du coach Doc Rivers et de son assistant Darvin Ham.

Aux côtés de Giannis depuis 2019, Thanasis a disputé plus de 200 matches avec les Bucks, et il était de l'effectif titré en 2021.

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 2 3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2019-20 MIL 20 6 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2020-21 MIL 57 10 48.9 24.1 51.0 1.0 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9 2021-22 MIL 48 10 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6 2022-23 MIL 37 6 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4 2023-24 MIL 34 5 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9 Total 198 8 50.9 14.3 52.9 0.7 0.9 1.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.