Avec ou sans Bogdan Bogdanovic, la Serbie garde les mêmes ambitions

Si tout se déroule comme prévu collectivement (quatre victoires en quatre matchs), la Serbie a pourtant appris une sale nouvelle la semaine dernière : la blessure aux ischio-jambiers de Bogdan Bogdanovic, synonyme de fin d'Euro.

Un coup dur, et pas qu'un peu, puisque « Bogi » n'était autre que le capitaine de cette sélection et son titulaire à l'arrière. Pour autant, malgré ce forfait prématuré, rien ne change dans le groupe et aux yeux du sélectionneur.

« Comment pourrions-nous changer nos ambitions ? » a demandé Svetislav Pesic aux journalistes, après la nouvelle victoire face à la République tchèque, lundi. « On se ferait tirer dessus pour ça… On sait d'où l'on vient. Donc les ambitions ne changent pas, avec ou sans Bogdanovic. Là, nous sommes juste concentrés sur le prochain match face à la Turquie. Ce n'est pas idéal, mais que peut-on faire ? Les grandes attentes ne sont pas forcément une bonne chose. Je ne le dis pas pour vous mais pour mes joueurs, à travers cette conférence de presse. Même les objectifs réalistes sont difficiles à atteindre. La meilleure façon, c'est de ne pas avoir d'énormes attentes, et nous n'en avons pas. »

Reste que se séparer de Bogdan Bogdanovic, l'un des vétérans du groupe, a été une décision difficile à prendre pour la Serbie, tandis que les Clippers ont évidemment poussé pour que leur joueur rentre plus tôt à Los Angeles, afin de commencer à soigner sa déchirure.

« Chaque au revoir est émouvant et difficile » concède ainsi Svetislav Pesic, qui vit sans doute son dernier été sur le banc serbe. « Je regrette vraiment que ça se soit terminé de cette manière pour lui, mais que peut-on y faire ? C'est le sport, ce n'est pas la première fois que ça arrive et ce ne sera pas la dernière. Nous avons vécu ça par le passé et on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut. Nous savons juste que Bogi est derrière nous et qu'il supporte l'équipe. Nous aimerions tous le revoir sur le terrain, mais ça va dépendra de sa rééducation avec son club. »

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 * All Teams 54 25 42.7 36.3 87.9 0.4 2.5 2.9 2.7 2.4 0.8 1.4 0.2 10.8 2024-25 * LAC 30 25 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2024-25 * ATL 24 25 37.1 30.1 88.2 0.5 2.2 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.